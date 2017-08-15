Женщина обокрала пенсионерку на 50 тыс. рублей, снимая «порчу», в Златоусте

Пенсионерка из Златоуста (Челябинская область) лишилась денег и золота на 50 тыс. рублей, позволив снять с себя «порчу», — цыганка вторглась в доверие к женщине, попросив еды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пенсионерка находилась у себя дома, когда ей в квартиру позвонили. Открыв дверь, она увидела женщину цыганской внешности, которая попросила вынести ей что-нибудь из еды. Когда хозяйка вынесла гостье продукты, та сказала, что на пенсионерке порча, но она может ее снять.

«Под этим предлогом цыганка попала в квартиру к женщине. Под видом обряда снятия порчи выманила деньги и золотые украшения на сумму более 50 тыс. рублей. Кроме того, после завершения обряда цыганкой предусмотрительно были приняты меры по уничтожению следов преступления. Все предметы, на которых могли быть ею оставлены следы, она попросила женщину сразу выбросить, что та и сделала при ней», — рассказала помощник прокурора Златоуста Екатерина Бикеева.