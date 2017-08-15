Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
Как подготовиться к отпуску
Тимошенко: если данные NYT верны, это будет катастрофой для Киева
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
"Мать Сатаны": ФСБ о том, что обнаружили у задержанных боевиков
NI о новой ядерной ракете РФ: Лучше чем «Сатана»
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
«Уничтожаем все, что нашли»: пилот РФ о свободной охоте в Сирии
Впервые показан СР-10 с обратной стреловидностью
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
11Мрамор Микеланджело
07:24 (мск), источник: dostup1.ru

Женщина обокрала пенсионерку на 50 тыс. рублей, снимая «порчу», в Златоусте

Мошенница вторглась в доверие к пожилой женщине, попросив ее накормить.

Пенсионерка из Златоуста (Челябинская область) лишилась денег и золота на 50 тыс. рублей, позволив снять с себя «порчу», — цыганка вторглась в доверие к женщине, попросив еды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пенсионерка находилась у себя дома, когда ей в квартиру позвонили. Открыв дверь, она увидела женщину цыганской внешности, которая попросила вынести ей что-нибудь из еды. Когда хозяйка вынесла гостье продукты, та сказала, что на пенсионерке порча, но она может ее снять.

«Под этим предлогом цыганка попала в квартиру к женщине. Под видом обряда снятия порчи выманила деньги и золотые украшения на сумму более 50 тыс. рублей. Кроме того, после завершения обряда цыганкой предусмотрительно были приняты меры по уничтожению следов преступления. Все предметы, на которых могли быть ею оставлены следы, она попросила женщину сразу выбросить, что та и сделала при ней», — рассказала помощник прокурора Златоуста Екатерина Бикеева.

Возбуждено дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба). Граждан настоятельно просят объяснить своим пожилым родственникам, что пускать в свое жилье незнакомых людей опасно.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Житель Алтая напал на офис микрозаймов в Златоусте с самодельным пистолетом
МИД России: ситуация на Корейском полуострове находится на грани
AP: иранский беспилотник приблизился к авианосцу ВМС США
Тысячи людей потребовали отставки Трампа около его небоскреба
СМИ: российские атомные подлодки «исчезнут» с радаров противника
Минтруд не поддержал инициативу о «народных» подарках чиновникам
Каспаров не смог победить Карякина после возвращения в шахматы
МГУ вошел в сотню лучших вузов мира по версии ARWU-2017
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий «Первый канал» раскрыл главную интригу лета — кто займет место Андрея Малахова
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Жителям Ленобласти пересчитают счета за капремонт
Обустраиваем кухню и столовую в загородном доме
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь