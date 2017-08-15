Женщина обокрала пенсионерку на 50 тыс. рублей, снимая «порчу», в Златоусте
Мошенница вторглась в доверие к пожилой женщине, попросив ее накормить.
Мошенница вторглась в доверие к пожилой женщине, попросив ее накормить.
Пенсионерка из Златоуста (Челябинская область) лишилась денег и золота на 50 тыс. рублей, позволив снять с себя «порчу», — цыганка вторглась в доверие к женщине, попросив еды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Пенсионерка находилась у себя дома, когда ей в квартиру позвонили. Открыв дверь, она увидела женщину цыганской внешности, которая попросила вынести ей
«Под этим предлогом цыганка попала в квартиру к женщине. Под видом обряда снятия порчи выманила деньги и золотые украшения на сумму более 50 тыс. рублей. Кроме того, после завершения обряда цыганкой предусмотрительно были приняты меры по уничтожению следов преступления. Все предметы, на которых могли быть ею оставлены следы, она попросила женщину сразу выбросить, что та и сделала при ней», — рассказала помощник прокурора Златоуста Екатерина Бикеева.
Возбуждено дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба). Граждан настоятельно просят объяснить своим пожилым родственникам, что пускать в свое жилье незнакомых людей опасно.