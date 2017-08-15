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07:06 (мск), источник: СуперОмск

В Омске два таксиста получили 10 лет тюрьмы за избиение пассажира

Советский райсуд признал 32-летнего Анатолия Ш. и 28-летнего ранее судимого за наркопреступления Геннадия Ф. виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью пассажира.

Кроме того, Анатолий Ш. признан виновным в подкупе потерпевшего за дачу им ложных показаний.

Как было установлено в суде, утром 27 мая 2016 года Анатолий Ш. подвез 30-летнего нетрезвого клиента, а на месте тот отказался заплатить 200 рублей за проезд, заявив, что денег у него нет.

«Желая наказать пассажира, водитель в мобильном приложении в группе, созданной им для общения между таксистами, подал сигнал-команду для привлечения находящихся рядом автомобилей», — сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

После этого на место конфликта подъехал коллега таксиста Геннадий Ф. Вместе они отвезли пассажира в безлюдное место недалеко от Советского парка, где избили мужчину. Затем они вывезли потерпевшего на пустырь на ул. Заводская, где нанесли ему еще несколько тяжелых ударов.

Когда по факту избиения было возбуждено уголовное дело, а подозреваемые лица установлены, Анатолий Ф. попытался уйти от ответственности. Для этого он угрожал потерпевшему и требовал за 170 тысяч изменить показания и обвинить в избиении только Геннадия Ф.

Свою вину в преступлении ни один из таксистов не признал.

Советский райсуд Омска приговорил Анатолия Ш. к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей.

Геннадий Ф. проведет 5,5 лет в исправительной колонии общего режима.

Иск потерпевшего о возмещении морального вреда и материального ущерба будет рассмотрен отдельно в порядке гражданского судопроизводства.

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