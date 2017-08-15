Люди с автоматами заблокировали стоянку во Владивостоке (видео)
Около стоянки для большегрузов на Снеговой, 77, назревает конфликт, об этом сообщает ИА «Deita.ru».
Около стоянки для большегрузов на Снеговой, 77, назревает конфликт, об этом сообщает ИА «Deita.ru».
Сегодня, 15 августа, несколько человек в форме заблокировали проезд к стоянке, встав в линию на дороге.
«Захват территории. Непонятно, какие военные. С автоматами, без опознавательных знаков, в балаклавах. Не пускают собственников автомобилей. С семи утра не можем добраться до машин, хотя платим за стоянку. А тут приехали ребята и никого не пускают, ничего не комментируют», — комментирует очевидец.
По их словам, раньше на месте автостоянки располагалась военная часть. Однако позже территорию арендовали предприниматели.
Люди в форме от комментариев отказались. Информация уточняется.
Виктор Бруевич.