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07:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Люди с автоматами заблокировали стоянку во Владивостоке (видео)

Около стоянки для большегрузов на Снеговой, 77, назревает конфликт, об этом сообщает ИА «Deita.ru».

Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня, 15 августа, несколько человек в форме заблокировали проезд к стоянке, встав в линию на дороге.

«Захват территории. Непонятно, какие военные. С автоматами, без опознавательных знаков, в балаклавах. Не пускают собственников автомобилей. С семи утра не можем добраться до машин, хотя платим за стоянку. А тут приехали ребята и никого не пускают, ничего не комментируют», — комментирует очевидец.

По их словам, раньше на месте автостоянки располагалась военная часть. Однако позже территорию арендовали предприниматели.

Люди в форме от комментариев отказались. Информация уточняется.

Виктор Бруевич.

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