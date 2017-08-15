Житель Алтая напал на офис микрозаймов в Златоусте с самодельным пистолетом

Житель Белоярска (Алтайский край) задержан за разбойное нападение на офис микрозаймов в Златоусте (Челябинская область) — мужчина угрожал сотрудникам МФО самодельным пистолетом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в помещении микрофинансовой организации, куда забежал неизвестный с оружием. Угрожая сотрудникам, мужчина похитил более 21 тыс. рублей и убежал. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность налетчика. Им оказался 46-летний житель Алтая. Злоумышленника задержали.

«У подозреваемого изъят самодельный пистолет. По результатам экспертизы изъятый пистолет признан боевым. Мужчина водворен в изолятор временного содержания», — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.