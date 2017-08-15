Житель Алтая напал на офис микрозаймов в Златоусте с самодельным пистолетом
Мужчину задержали за разбой.
Мужчину задержали за разбой.
Житель Белоярска (Алтайский край) задержан за разбойное нападение на офис микрозаймов в Златоусте (Челябинская область) — мужчина угрожал сотрудникам МФО самодельным пистолетом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Инцидент произошел в помещении микрофинансовой организации, куда забежал неизвестный с оружием. Угрожая сотрудникам, мужчина похитил более 21 тыс. рублей и убежал. В ходе
«У подозреваемого изъят самодельный пистолет. По результатам экспертизы изъятый пистолет признан боевым. Мужчина водворен в изолятор временного содержания», — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.
Возбуждены дела по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов) и части 2 статьи 162 У КРФ (разбой).