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07:54 (мск), источник: dostup1.ru

Житель Алтая напал на офис микрозаймов в Златоусте с самодельным пистолетом

Мужчину задержали за разбой.

Житель Белоярска (Алтайский край) задержан за разбойное нападение на офис микрозаймов в Златоусте (Челябинская область) — мужчина угрожал сотрудникам МФО самодельным пистолетом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в помещении микрофинансовой организации, куда забежал неизвестный с оружием. Угрожая сотрудникам, мужчина похитил более 21 тыс. рублей и убежал. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность налетчика. Им оказался 46-летний житель Алтая. Злоумышленника задержали.

«У подозреваемого изъят самодельный пистолет. По результатам экспертизы изъятый пистолет признан боевым. Мужчина водворен в изолятор временного содержания», — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Возбуждены дела по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов) и части 2 статьи 162 У КРФ (разбой).

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