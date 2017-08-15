В Челябинске карета скорой помощи с пациентом на борту попала в ДТП
Сотрудники госавтоинспекции Челябинска устанавливают обстоятельства ДТП на Троицком тракте с автомобилем скорой помощи. Пациента доставила в больницу другая группа медиков.
Сотрудники госавтоинспекции Челябинска устанавливают обстоятельства ДТП на Троицком тракте с автомобилем скорой помощи. Пациента доставила в больницу другая группа медиков.
«По предварительной информации, водитель медтранспорта совершил столкновение с автомобилем “Chery”, двигавшимся в попутном потоке, в результате чего автомобили получили механические повреждения. Пациент доставлен в больницу другим автомобилем скорой помощи, прибывшим на место ДТП», — сообщили в
Фельдшер скорой помощи получила ушибы и от госпитализации отказалась.
Сотрудники ГИБДД Челябинска устанавливают причины и обстоятельства случившегося.