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07:55 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске карета скорой помощи с пациентом на борту попала в ДТП

Сотрудники госавтоинспекции Челябинска устанавливают обстоятельства ДТП на Троицком тракте с автомобилем скорой помощи. Пациента доставила в больницу другая группа медиков.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи произошло 14 августа около 17.00. у дома по Троицкому тракту в Челябинске. Скорая помощь с включенными проблесковыми маячками и сиреной перевозила пациента в больницу Челябинска из Еманжелинска.

«По предварительной информации, водитель медтранспорта совершил столкновение с автомобилем “Chery”, двигавшимся в попутном потоке, в результате чего автомобили получили механические повреждения. Пациент доставлен в больницу другим автомобилем скорой помощи, прибывшим на место ДТП», — сообщили в пресс-службе регионального Главка.

Фельдшер скорой помощи получила ушибы и от госпитализации отказалась.

Сотрудники ГИБДД Челябинска устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

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