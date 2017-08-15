В Челябинске карета скорой помощи с пациентом на борту попала в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи произошло 14 августа около 17.00. у дома по Троицкому тракту в Челябинске. Скорая помощь с включенными проблесковыми маячками и сиреной перевозила пациента в больницу Челябинска из Еманжелинска.