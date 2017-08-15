Суд в Новосибирске отложил рассмотрение дела о банкротстве совладельца «Сибмоста»

НОВОСИБИРСК, 15 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области отложил рассмотрение дела о банкротстве совладельца новосибирской строительной компании «Сибмост» Владислава Кошкина до 14 сентября, говорится в документах суда.

«Судебное заседание отложено до 11:00, 14 сентября», — говорится в картотеке суда.

Экспобанк подал иск о банкротстве Кошкина 3 июля. Согласно материалам суда, его задолженность составляет 178,7 млн рублей. Банк также потребовал банкротства его отца — Альберта Кошкина, который является совладельцем «Сибмоста». Заседание по этому делу состоялось 9 августа, представитель Кошкина также ходатайствовал о его отложении. Суд продолжит рассмотрение дела в сентябре.

В начале июля 2016 года строительная компания «Орион» — субподрядчик строительных работ на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт», которые вел «Сибмост», потребовала его банкротства. В мае того же года суд постановил взыскать с «Сибмоста» в пользу «Ориона» 21,2 млн рублей. Согласно материалам суда, кредиторские требования к компании превысили 800 млн рублей.

В дело о банкротстве вступили также Сбербанк, банк «Акцепт», Экспобанк, Федеральная налоговая служба. Кредиторские требования в размере более 4 млрд рублей заявил и Сбербанк, но позднее отказался от них. При этом, по данным СПАРК, у банка находится в залоге техника компании на общую сумму более 2,3 млрд рублей.