В Перми на пожаре в сауне пострадал мужчина

Вечером 12 августа хозяин частной сауны на улице Пасечная в Перми отмечал в ней день рождения со своим братом.

«Около 23 часов мужчины почувствовали запах дыма в комнате отдыха. Открыв двери в парильное помещение, они обнаружили сильный дым и пламя. До приезда пожарных братья попытались справиться с пламенем самостоятельно. Одному из мужчин на спину упала оплавленная часть натяжного потолка, он получил ожог на площади тела 10%», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.