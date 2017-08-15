В Перми на пожаре в сауне пострадал мужчина
Ему на спину упал расплавленный подвесной потолок.
Ему на спину упал расплавленный подвесной потолок.
Пермяк получил ожоги, пытаясь потушить пожар в сауне.
Вечером 12 августа хозяин частной сауны на улице Пасечная в Перми отмечал в ней день рождения со своим братом.
«Около 23 часов мужчины почувствовали запах дыма в комнате отдыха. Открыв двери в парильное помещение, они обнаружили сильный дым и пламя. До приезда пожарных братья попытались справиться с пламенем самостоятельно. Одному из мужчин на спину упала оплавленная часть натяжного потолка, он получил ожог на площади тела 10%», — рассказали в
Пострадавшего мужчину увезли в больницу.
Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Проверка по факту пожара продолжается.