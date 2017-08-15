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07:50 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми на пожаре в сауне пострадал мужчина

Ему на спину упал расплавленный подвесной потолок.

Пермяк получил ожоги, пытаясь потушить пожар в сауне.

Вечером 12 августа хозяин частной сауны на улице Пасечная в Перми отмечал в ней день рождения со своим братом.

«Около 23 часов мужчины почувствовали запах дыма в комнате отдыха. Открыв двери в парильное помещение, они обнаружили сильный дым и пламя. До приезда пожарных братья попытались справиться с пламенем самостоятельно. Одному из мужчин на спину упала оплавленная часть натяжного потолка, он получил ожог на площади тела 10%», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Пострадавшего мужчину увезли в больницу.

Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Проверка по факту пожара продолжается.

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