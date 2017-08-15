Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
Британец победил рак после трансплантации десяти органов
Пайки, купленные для военных РФ за 321 млн,оказались несъедобны
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнесВладимир Путин поручил навести порядок в ритуальном бизнесе. А именно - повысить качество оказываемых услуг и их доступность.
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Аналитики Германии о том, когда РФ станет полностью независимой
CМИ об интересе Запада к Вооруженным Силам РФ
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
«Уничтожаем все, что нашли»: пилот РФ о свободной охоте в Сирии
Впервые показан СР-10 с обратной стреловидностью
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Путин выпустил мальков омуля
08:32 (мск), источник: РБК

Спасатели прекратили поиски четырех шахтеров на руднике «Мир»

Спасатели прекратили поисковую операцию на руднике «Мир» на отметке минус 310 метров из-за подтопления, там предположительно находятся четверо из восьми заблокированных шахтеров. Об этом говорится в сообщении на сайте компании АЛРОСА.

Источник: МЧС РФ

Затопление на этом участке шахты составляет более метра.

«Спуск спасателей на горизонт -310 метров невозможен, так как несет угрозу жизни», — сообщили в компании.

На момент аварии на этом участке предположительно находились четверо из восьми пропавших горняков, о чем свидетельствуют электронные метки в шлемах шахтеров. Компания в настоящий момент информирует их родственников.

«Из-за высокого уровня воды в шахте вести дальнейшие поисково-спасательные работы на “горизонте -310” не представляется возможными. Факт затопления горизонта был официально подтвержден во вторник, 15 августа», — сказано в сообщении.

Работа горноспасателей продолжится на «горизонте -210».
Читайте также
Брат пропавшего шахтера ознакомился с ходом поисковых работ на руднике «Мир»

Ранее, 14 августа, спасатели установили возможное местонахождение всех восьми пропавших шахтеров. «Мы определили возможное местонахождение заблокированных породой и глинистой массой шахтеров и все усилия сосредоточили на этих направлениях. Продвигаться очень сложно, разрушения масштабны», — говорил замглавы Министерства по чрезвычайным ситуациям Владлен Аксенов.

АЛРОСА 11 августа сообщила, что чашу карьера на алмазном руднике удалось освободить от воды, что обезопасило шахтеров и горноспасателей, которые ведут поисково-спасательные работы под землей. Впоследствии МЧС на глубине 210 метров организовала спасательную базу.

4 августа на руднике «Мир» произошел прорыв воды, в результате чего были затоплены два горизонта. Из 151 шахтера в первые два дня спасли 143, еще восемь с тех пор оставались заблокированными.

Аварии на руднике «Мир»

9 октября 2012 года на руднике «Мир» произошел обвал закладочного материала. На момент аварии на руднике находились 110 человек. В результате обвала пострадал один человек, впоследствии он скончался не приходя в сознание. 109 шахтеров выбрались на поверхность самостоятельно.

Читайте также
В МЧС определили возможное местонахождение заблокированных в руднике «Мир» горняков



15 апреля 2013 года на руднике во время проходческих работ произошло обрушение породы, в результате которого погиб один человек. Работы на шахте остановлены не были.

16 апреля 2015 года региональные СМИ сообщили, что в шахте рудника «Мир» за несколько дней до этого при проведении ремонтных работ произошел прорыв водоотводной трубы, в результате чего один человек погиб, а еще трое пострадали. Компания АЛРОСА не прокомментировала сообщение.

29 июля 2017 года на шахте рудника в результате обрушения горной породы на глубине 300 м один человек пострадал, под обвалом также оказалась погрузочная машина. На момент ЧП в шахте находились 111 человек. Эвакуацию проводить не стали, а рудник продолжил работать в штатном режиме. Пострадавшего мужчину извлекли из-под завала и доставили в больницу, его состояние оценивалось как стабильное.

Спасательные работы на руднике «Мир» частично прекращены
Во время загрузки произошла ошибка.
08:12 (мск)© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
курсант ДОМРАЧЕВ
Допустивших это ЧП начальников судить и упрятать на глубину отметки 210.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 Путин потребовал письменных объяснений от Ждановой
В шоу "Голос" назвали причину удаления из жюри Гагариной и Лепса
МИД России: ситуация на Корейском полуострове находится на грани
СМИ: российские атомные подлодки «исчезнут» с радаров противника
Тысячи людей потребовали отставки Трампа около его небоскреба
Источник: расследование крушения Ту-154 в Сочи продлено
Каспаров не смог победить Карякина после возвращения в шахматы
МГУ вошел в сотню лучших вузов мира по версии ARWU-2017
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий «Первый канал» раскрыл главную интригу лета — кто займет место Андрея Малахова
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
На доходные дома ожидается ажиотажный спрос
На рынке аренды квартир начался высокий сезон
Названы первые адреса для переселения из хрущевок
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь