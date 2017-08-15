Спасатели прекратили поиски четырех шахтеров на руднике «Мир»
Спасатели прекратили поисковую операцию на руднике «Мир» на отметке минус 310 метров
Спасатели прекратили поисковую операцию на руднике «Мир» на отметке минус 310 метров
Затопление на этом участке шахты составляет более метра.
На момент аварии на этом участке предположительно находились четверо из восьми пропавших горняков, о чем свидетельствуют электронные метки в шлемах шахтеров. Компания в настоящий момент информирует их родственников.
«Из-за высокого уровня воды в шахте вести дальнейшие
Ранее, 14 августа, спасатели установили возможное местонахождение всех восьми пропавших шахтеров. «Мы определили возможное местонахождение заблокированных породой и глинистой массой шахтеров и все усилия сосредоточили на этих направлениях. Продвигаться очень сложно, разрушения масштабны», — говорил замглавы Министерства по чрезвычайным ситуациям Владлен Аксенов.
АЛРОСА 11 августа сообщила, что чашу карьера на алмазном руднике удалось освободить от воды, что обезопасило шахтеров и горноспасателей, которые ведут
4 августа на руднике «Мир» произошел прорыв воды, в результате чего были затоплены два горизонта. Из 151 шахтера в первые два дня спасли 143, еще восемь с тех пор оставались заблокированными.
Аварии на руднике «Мир»
9 октября 2012 года на руднике «Мир» произошел обвал закладочного материала. На момент аварии на руднике находились 110 человек. В результате обвала пострадал один человек, впоследствии он скончался не приходя в сознание. 109 шахтеров выбрались на поверхность самостоятельно.
15 апреля 2013 года на руднике во время проходческих работ произошло обрушение породы, в результате которого погиб один человек. Работы на шахте остановлены не были.
16 апреля 2015 года региональные СМИ сообщили, что в шахте рудника «Мир» за несколько дней до этого при проведении ремонтных работ произошел прорыв водоотводной трубы, в результате чего один человек погиб, а еще трое пострадали. Компания АЛРОСА не прокомментировала сообщение.
29 июля 2017 года на шахте рудника в результате обрушения горной породы на глубине 300 м один человек пострадал, под обвалом также оказалась погрузочная машина. На момент ЧП в шахте находились 111 человек. Эвакуацию проводить не стали, а рудник продолжил работать в штатном режиме. Пострадавшего мужчину извлекли