Спасатели прекратили поиски четырех шахтеров на руднике «Мир»

Источник: МЧС РФ

Затопление на этом участке шахты составляет более метра.

«Спуск спасателей на горизонт -310 метров невозможен, так как несет угрозу жизни», — сообщили в компании.

На момент аварии на этом участке предположительно находились четверо из восьми пропавших горняков, о чем свидетельствуют электронные метки в шлемах шахтеров. Компания в настоящий момент информирует их родственников.

«Из-за высокого уровня воды в шахте вести дальнейшие поисково-спасательные работы на “горизонте -310” не представляется возможными. Факт затопления горизонта был официально подтвержден во вторник, 15 августа», — сказано в сообщении.

Работа горноспасателей продолжится на «горизонте -210».

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Ранее, 14 августа, спасатели установили возможное местонахождение всех восьми пропавших шахтеров. «Мы определили возможное местонахождение заблокированных породой и глинистой массой шахтеров и все усилия сосредоточили на этих направлениях. Продвигаться очень сложно, разрушения масштабны», — говорил замглавы Министерства по чрезвычайным ситуациям Владлен Аксенов.



АЛРОСА 11 августа сообщила, что чашу карьера на алмазном руднике удалось освободить от воды, что обезопасило шахтеров и горноспасателей, которые ведут поисково-спасательные работы под землей. Впоследствии МЧС на глубине 210 метров организовала спасательную базу.



4 августа на руднике «Мир» произошел прорыв воды, в результате чего были затоплены два горизонта. Из 151 шахтера в первые два дня спасли 143, еще восемь с тех пор оставались заблокированными.



Аварии на руднике «Мир»

9 октября 2012 года на руднике «Мир» произошел обвал закладочного материала. На момент аварии на руднике находились 110 человек. В результате обвала пострадал один человек, впоследствии он скончался не приходя в сознание. 109 шахтеров выбрались на поверхность самостоятельно.

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