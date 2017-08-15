Троих подозреваемых в вымогательстве и грабеже арестовали в Иркутской области
Расследование уголовного дела продолжается.
Расследование уголовного дела продолжается.
Полиция задержала троих членов преступной группировки, которые подозреваются в вымогательстве и грабеже в
Жителей, пострадавших от их действий, просьба обращаться в межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Кутский» лично или по телефонам:
Напомним, что правоохранители, раскрывая кражу транспортного средства, вышли на организованную преступную группу, от действий которой предположительно пострадало около 50-ти жителей, в числе которых не только работники местного рынка в