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08:02 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Троих подозреваемых в вымогательстве и грабеже арестовали в Иркутской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Полиция задержала троих членов преступной группировки, которые подозреваются в вымогательстве и грабеже в Усть-Куте Иркутской области. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются дополнительные эпизоды происшествия, а также соучастники группы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Жителей, пострадавших от их действий, просьба обращаться в межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Кутский» лично или по телефонам: 8 (3956) 55−01−43 или 02 (102 — с мобильного). Анонимность и конфиденциальность гарантируется.

Напомним, что правоохранители, раскрывая кражу транспортного средства, вышли на организованную преступную группу, от действий которой предположительно пострадало около 50-ти жителей, в числе которых не только работники местного рынка в Усть-куте, но и другие категории граждан. Троих местных жителей подозревают в вымогательстве денег за угнанную Toyota Mark-X. Члены организованной группы задержаны оперативниками. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

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