Троих подозреваемых в вымогательстве и грабеже арестовали в Иркутской области

Полиция задержала троих членов преступной группировки, которые подозреваются в вымогательстве и грабеже в Усть-Куте Иркутской области. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются дополнительные эпизоды происшествия, а также соучастники группы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Жителей, пострадавших от их действий, просьба обращаться в межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Кутский» лично или по телефонам: 8 (3956) 55−01−43 или 02 (102 — с мобильного). Анонимность и конфиденциальность гарантируется.