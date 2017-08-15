Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Как подготовиться к отпуску
Сигнал от Путина: что оставят Татарстану по конца договора с РФ
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнесВладимир Путин поручил навести порядок в ритуальном бизнесе. А именно - повысить качество оказываемых услуг и их доступность.
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Лера Кудрявцева поделилась редким фото семьи - СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
«Уничтожаем все, что нашли»: пилот РФ о свободной охоте в Сирии
Впервые показан СР-10 с обратной стреловидностью
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Путин выпустил мальков омуля
08:14 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Прокурор считает доказанной вину экс-губернатора Василия Юрченко

15 августа в Центральном районном суде Новосибирска начались прения по делу о превышении должностных полномочий экс-губернатором Новосибирской области Василием Юрченко, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Прокурор считает доказанной вину экс-губернатора Василия Юрченко, заявляет «Интерфакс-Сибирь».

Прения по делу Юрченко начались в Центральном районном суде Новосибирска 15 августа.

«Проанализировав собранные и исследованные в ходе судебного процесса доказательства, обвинение приходит к выводу, что Василий Юрченко совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий», — высказался обвинитель Константин Наумкин.

Читайте также
В доме бывшего губернатора Новосибирской области прошли обыски

Юрченко и его адвокаты заявляют, что состав преступления в действиях бывшего губернатора отсутствует.

Напомним, Василия Юрченко обвиняют по статье «Превышение должностных полномочий». По данным следствия, в 2010 году Юрченко, пребывая в должности первого заместителя губернатора, отменил назначенный ОАО «ГазТрансКом» открытый аукцион по продаже объекта незавершенного строительства — здания кожвендиспансера по ул. Чаплыгина, 54 площадью 326 кв. м и земельного участка 1 199 кв. м по начальной цене 40,4 млн рублей. Позже он распорядился продать указанное имущество ООО «Тактика», установив максимальную цену не более 20 млн рублей.

По данным предварительного следствия, своими действиями Юрченко причинил ОАО «ГазТрансКом» ущерб в размере не менее 17,7 млн рублей, а также имущественный ущерб в размере 135,7 тысяч рублей. Областной бюджет недополучил 3,2 млн рублей и 517 тысяч рублей дивидендов.

Следователи также обвиняли Юрченко в превышении полномочий при подписании распоряжения о переводе военного полигона в Ордынском районе площадью 17 га из категории земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения. Общий ущерб для коммерческой организации, которая по договору с полигоном выращивала пшеницу для его нужд, составило не менее 12 млн рублей.

Спустя 2,5 года после этих событий одно из уголовных дел в отношении экс-губернатора было прекращено «за отсутствием состава преступления». Василий Юрченко был отправлен в отставку президентом 17 марта 2014 года с формулировкой «в связи с утратой доверия». Отставке предшествовал ряд коррупционных скандалов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
100 тысяч зрителей собрало грандиозное авиашоу в Новосибирске
МИД России: ситуация на Корейском полуострове находится на грани
СМИ: российские атомные подлодки «исчезнут» с радаров противника
Тысячи людей потребовали отставки Трампа около его небоскреба
Источник: расследование крушения Ту-154 в Сочи продлено
Спасатели приостановили поиски четырех шахтеров на руднике «Мир»
Каспаров не смог победить Карякина после возвращения в шахматы
МГУ вошел в сотню лучших вузов мира по версии ARWU-2017
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий «Первый канал» раскрыл главную интригу лета — кто займет место Андрея Малахова
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
На доходные дома ожидается ажиотажный спрос
На рынке аренды квартир начался высокий сезон
Названы первые адреса для переселения из хрущевок
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь