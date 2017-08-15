Прокурор считает доказанной вину экс-губернатора Василия Юрченко, заявляет «Интерфакс-Сибирь».

Прения по делу Юрченко начались в Центральном районном суде Новосибирска 15 августа.

«Проанализировав собранные и исследованные в ходе судебного процесса доказательства, обвинение приходит к выводу, что Василий Юрченко совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий», — высказался обвинитель Константин Наумкин.

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Юрченко и его адвокаты заявляют, что состав преступления в действиях бывшего губернатора отсутствует.

Напомним, Василия Юрченко обвиняют по статье «Превышение должностных полномочий». По данным следствия, в 2010 году Юрченко, пребывая в должности первого заместителя губернатора, отменил назначенный ОАО «ГазТрансКом» открытый аукцион по продаже объекта незавершенного строительства — здания кожвендиспансера по ул. Чаплыгина, 54 площадью 326 кв. м и земельного участка 1 199 кв. м по начальной цене 40,4 млн рублей. Позже он распорядился продать указанное имущество ООО «Тактика», установив максимальную цену не более 20 млн рублей.

По данным предварительного следствия, своими действиями Юрченко причинил ОАО «ГазТрансКом» ущерб в размере не менее 17,7 млн рублей, а также имущественный ущерб в размере 135,7 тысяч рублей. Областной бюджет недополучил 3,2 млн рублей и 517 тысяч рублей дивидендов.

Следователи также обвиняли Юрченко в превышении полномочий при подписании распоряжения о переводе военного полигона в Ордынском районе площадью 17 га из категории земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения. Общий ущерб для коммерческой организации, которая по договору с полигоном выращивала пшеницу для его нужд, составило не менее 12 млн рублей.