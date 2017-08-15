Чудом считает свое спасение жительница Уссурийска: Вода кидала меня, как щепку
Хрупкая женщина выжила в бурлящих потоках стихии благодаря неравнодушным уссурийцам (ФОТО, ВИДЕО).
Хрупкая женщина выжила в бурлящих потоках стихии благодаря неравнодушным уссурийцам (ФОТО, ВИДЕО).
Владивосток, 15 августа, PrimaMedia.
Поток подхватил ее и понес через проспект. Затем вода закинула ее в люк коллектора, и тут же с силой вытолкнула. Как щепку, хрупкую 42-килограммовую женщину перекидывало через бетонные балки и бордюры, било о деревья и уносило в неизвестность. Затем сознание ее оставило. Таким запомнила утро 7 августа жительница Уссурийска Елена Спицына. До сих пор она считает свое спасение чудом и безгранично благодарна мужчинам, с чьей помощью она выжила. Этими
— Утром я попыталась преодолеть вброд проспект Блюхера. Он уже превратился в сплошную бурную реку. Перед этим позвонила руководству, но в ответ услышала: «Не выдумывай, собирайся и иди на работу». В один момент вода сбила с ног и понесла. Дальше все превратилось в сплошной ужас. Я почувствовала, что утонула. Пришла в себя, когда мужчины уже поддерживали меня. Сказали, что я на автостоянке. В любой момент поток мог унести и их, но они упрямо вели меня туда, где воды было меньше. Не передать, с каким трудом им это удалось, — рассказала Елена Спицына.
Стихия унесла ее почти на 200 метров от места падения. Женщина вернулась домой в состоянии шока, вся в речном иле, в одном сапоге, без сумки и очков. Потом долго не могла дождаться «Скорой помощи», машина медиков не могла пробиться сквозь наводнение. Елене диагностировали сотрясение головного мозга и множественные ушибы. Начались осложнения
— Утром я пришел на автостоянку, пытался спасти машину. Выгнать ее не сумел и пошел к другим воротам, чтобы открыть там. Услышал вскрик женщины. Подошел ближе и увидел, что она с трудом цепляется за сетку. Подоспел еще мужчина, помог ее вывести. Воды она, конечно, нахлебалась. Но была еще на плаву.
Как рассказал работник автостоянки Алексей (фамилию он настойчиво просил не называть, заявив, что не любит быть в центре внимания), Елена была не единственной спасенной в то утро. Несколько позже на территорию автостоянки заплыл подвыпивший мужчина. Вода выбила у него из рук ноутбук, и он упрямо нырял в воду в попытках его найти. Спасли и парня, и его компьютер.
— Да что тут говорить. Вода сносила бетонные стены и блоки, уносила автомобили, — рассказал Алексей. — Куда там хрупкой женщине устоять. Много в то утро было всего. Так и помогали друг другу.
Выяснилось, что спасителей у Елены было трое: Сергей, Алексей и еще один автовладелец, чье имя мужчины затруднялись вспомнить. Всем им женщина безгранично благодарна и готова сказать человеческое «спасибо», как только позволит здоровье.
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