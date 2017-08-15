Чудом считает свое спасение жительница Уссурийска: Вода кидала меня, как щепку

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Владивосток, 15 августа, PrimaMedia.

Поток подхватил ее и понес через проспект. Затем вода закинула ее в люк коллектора, и тут же с силой вытолкнула. Как щепку, хрупкую 42-килограммовую женщину перекидывало через бетонные балки и бордюры, било о деревья и уносило в неизвестность. Затем сознание ее оставило. Таким запомнила утро 7 августа жительница Уссурийска Елена Спицына. До сих пор она считает свое спасение чудом и безгранично благодарна мужчинам, с чьей помощью она выжила. Этими ангелами-хранителями стали простые и скромные жители города, волею судеб оказавшиеся рядом, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на UssurMedia.

— Утром я попыталась преодолеть вброд проспект Блюхера. Он уже превратился в сплошную бурную реку. Перед этим позвонила руководству, но в ответ услышала: «Не выдумывай, собирайся и иди на работу». В один момент вода сбила с ног и понесла. Дальше все превратилось в сплошной ужас. Я почувствовала, что утонула. Пришла в себя, когда мужчины уже поддерживали меня. Сказали, что я на автостоянке. В любой момент поток мог унести и их, но они упрямо вели меня туда, где воды было меньше. Не передать, с каким трудом им это удалось, — рассказала Елена Спицына.

Стихия унесла ее почти на 200 метров от места падения. Женщина вернулась домой в состоянии шока, вся в речном иле, в одном сапоге, без сумки и очков. Потом долго не могла дождаться «Скорой помощи», машина медиков не могла пробиться сквозь наводнение. Елене диагностировали сотрясение головного мозга и множественные ушибы. Начались осложнения из-за переохлаждения. Сейчас женщина в больнице, и состояние здоровья оставляет желать лучшего. С ее слов, тело до сих пор «все синее», а врачи держат «под капельницей».

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— Утром я пришел на автостоянку, пытался спасти машину. Выгнать ее не сумел и пошел к другим воротам, чтобы открыть там. Услышал вскрик женщины. Подошел ближе и увидел, что она с трудом цепляется за сетку. Подоспел еще мужчина, помог ее вывести. Воды она, конечно, нахлебалась. Но была еще на плаву. Как-то так все и было, — вспоминал житель Уссурийска Сергей Кауричев.

Как рассказал работник автостоянки Алексей (фамилию он настойчиво просил не называть, заявив, что не любит быть в центре внимания), Елена была не единственной спасенной в то утро. Несколько позже на территорию автостоянки заплыл подвыпивший мужчина. Вода выбила у него из рук ноутбук, и он упрямо нырял в воду в попытках его найти. Спасли и парня, и его компьютер.

— Да что тут говорить. Вода сносила бетонные стены и блоки, уносила автомобили, — рассказал Алексей. — Куда там хрупкой женщине устоять. Много в то утро было всего. Так и помогали друг другу.

Выяснилось, что спасителей у Елены было трое: Сергей, Алексей и еще один автовладелец, чье имя мужчины затруднялись вспомнить. Всем им женщина безгранично благодарна и готова сказать человеческое «спасибо», как только позволит здоровье.