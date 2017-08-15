Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Тимошенко: если данные NYT верны, это будет катастрофой для Киева
Adidas закрывает розничные магазины в России
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Аналитики Германии о том, когда РФ станет полностью независимой
CМИ об интересе Запада к Вооруженным Силам РФ
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
«Уничтожаем все, что нашли»: пилот РФ о свободной охоте в Сирии
Впервые показан СР-10 с обратной стреловидностью
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Путин выпустил мальков омуля
08:17 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Чудом считает свое спасение жительница Уссурийска: Вода кидала меня, как щепку

Хрупкая женщина выжила в бурлящих потоках стихии благодаря неравнодушным уссурийцам (ФОТО, ВИДЕО).

6
фотографий
6
фотографий

Владивосток, 15 августа, PrimaMedia.

Поток подхватил ее и понес через проспект. Затем вода закинула ее в люк коллектора, и тут же с силой вытолкнула. Как щепку, хрупкую 42-килограммовую женщину перекидывало через бетонные балки и бордюры, било о деревья и уносило в неизвестность. Затем сознание ее оставило. Таким запомнила утро 7 августа жительница Уссурийска Елена Спицына. До сих пор она считает свое спасение чудом и безгранично благодарна мужчинам, с чьей помощью она выжила. Этими ангелами-хранителями стали простые и скромные жители города, волею судеб оказавшиеся рядом, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на UssurMedia.

— Утром я попыталась преодолеть вброд проспект Блюхера. Он уже превратился в сплошную бурную реку. Перед этим позвонила руководству, но в ответ услышала: «Не выдумывай, собирайся и иди на работу». В один момент вода сбила с ног и понесла. Дальше все превратилось в сплошной ужас. Я почувствовала, что утонула. Пришла в себя, когда мужчины уже поддерживали меня. Сказали, что я на автостоянке. В любой момент поток мог унести и их, но они упрямо вели меня туда, где воды было меньше. Не передать, с каким трудом им это удалось, — рассказала Елена Спицына.

Стихия унесла ее почти на 200 метров от места падения. Женщина вернулась домой в состоянии шока, вся в речном иле, в одном сапоге, без сумки и очков. Потом долго не могла дождаться «Скорой помощи», машина медиков не могла пробиться сквозь наводнение. Елене диагностировали сотрясение головного мозга и множественные ушибы. Начались осложнения из-за переохлаждения. Сейчас женщина в больнице, и состояние здоровья оставляет желать лучшего. С ее слов, тело до сих пор «все синее», а врачи держат «под капельницей».

Во время загрузки произошла ошибка.

— Утром я пришел на автостоянку, пытался спасти машину. Выгнать ее не сумел и пошел к другим воротам, чтобы открыть там. Услышал вскрик женщины. Подошел ближе и увидел, что она с трудом цепляется за сетку. Подоспел еще мужчина, помог ее вывести. Воды она, конечно, нахлебалась. Но была еще на плаву. Как-то так все и было, — вспоминал житель Уссурийска Сергей Кауричев.

Как рассказал работник автостоянки Алексей (фамилию он настойчиво просил не называть, заявив, что не любит быть в центре внимания), Елена была не единственной спасенной в то утро. Несколько позже на территорию автостоянки заплыл подвыпивший мужчина. Вода выбила у него из рук ноутбук, и он упрямо нырял в воду в попытках его найти. Спасли и парня, и его компьютер.

— Да что тут говорить. Вода сносила бетонные стены и блоки, уносила автомобили, — рассказал Алексей. — Куда там хрупкой женщине устоять. Много в то утро было всего. Так и помогали друг другу.

Выяснилось, что спасителей у Елены было трое: Сергей, Алексей и еще один автовладелец, чье имя мужчины затруднялись вспомнить. Всем им женщина безгранично благодарна и готова сказать человеческое «спасибо», как только позволит здоровье.

Вступай в группу «UssurMedia. Новости» в WhatsApp.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Красота в деталях: завораживающая макросъемка цветов
Испытано на себе: как проводят обследование в тайском госпитале Bumrungrad
МИД России: ситуация на Корейском полуострове находится на грани
СМИ: российские атомные подлодки «исчезнут» с радаров противника
Тысячи людей потребовали отставки Трампа около его небоскреба
Источник: расследование крушения Ту-154 в Сочи продлено
Спасатели приостановили поиски четырех шахтеров на руднике «Мир»
Каспаров не смог победить Карякина после возвращения в шахматы
МГУ вошел в сотню лучших вузов мира по версии ARWU-2017
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий «Первый канал» раскрыл главную интригу лета — кто займет место Андрея Малахова
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
На доходные дома ожидается ажиотажный спрос
На рынке аренды квартир начался высокий сезон
Названы первые адреса для переселения из хрущевок
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь