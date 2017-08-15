В Омске наказали капитана теплохода, врезавшегося по пьяни в берег Иртыша

Омская транспортная прокуратура возбудила административные производства в отношении капитана теплохода «РТ-375» с баржей «873» и плавкраном «КПЛ 5−30, который 1 августа 2016 года допустил столкновение с правым берегом реки Иртыш.

Инцидент произошел в 16:00 часов местного времени на 1883,6 км реки. При столкновении никто не пострадал. Тем не менее все обстоятельства произошедшего проверила транспортная прокуратура. Выяснилось, что бывший на смене капитан находился в состоянии алкогольного опьянения, а численный состав экипажа не соответствовал нормам: людей на борту было меньше положенного.