В Омске наказали капитана теплохода, врезавшегося по пьяни в берег Иртыша

Омская транспортная прокуратура возбудила административные производства в отношении капитана теплохода «РТ-375» с баржей «873» и плавкраном «КПЛ 5−30, который 1 августа 2016 года допустил столкновение с правым берегом реки Иртыш.
Инцидент произошел в 16:00 часов местного времени на 1883,6 км реки. При столкновении никто не пострадал. Тем не менее все обстоятельства произошедшего проверила транспортная прокуратура. Выяснилось, что бывший на смене капитан находился в состоянии алкогольного опьянения, а численный состав экипажа не соответствовал нормам: людей на борту было меньше положенного.
В итоге в отношении начальника системы управления безопасностью судов ООО «Пирс», которому принадлежит теплоход, возбуждено административное дело. Кроме того, административные производства по ч. 1 ст. 11.7, ч.1 ст. 11.9 КоАП РФ открыты и в отношении капитана, вышедшего в рейс в пьяном виде.