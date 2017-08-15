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08:25 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии ВАЗ-2110 наехал на гужевую повозку

УФА, 15 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Кушнаренковском районе Башкортостана на 33 км трассы Дмитриевка — Кушнаренково произошло ДТП с пострадавшими. В пресс-службе ГИБДД по региону сообщили, что 30-летний местный житель за рулем ВАЗ-2110 совершил наезд на попутную гужевую повозку.

В результате дорожного происшествия 30-летний водитель повозки из Благоварского района и его 52-летний пассажир с травмами были госпитализированы.

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