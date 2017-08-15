В Башкирии ВАЗ-2110 наехал на гужевую повозку
УФА, 15 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Кушнаренковском районе Башкортостана на 33 км трассы Дмитриевка — Кушнаренково произошло ДТП с пострадавшими. В
УФА, 15 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Кушнаренковском районе Башкортостана на 33 км трассы Дмитриевка — Кушнаренково произошло ДТП с пострадавшими. В
В результате дорожного происшествия 30-летний водитель повозки из Благоварского района и его 52-летний пассажир с травмами были госпитализированы.