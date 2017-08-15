Пиранья укусила охранника офиса в центре Хабаровска

Источник: AP 2017

В понедельник медбригада оказывала помощь мужчине, которого укусила пиранья. Именно такой повод для вызова «неотложки» оператору озвучил сам пострадавший. Медики до последнего думали, что это шутка, но у офиса строительной фирмы на улице Шеронова их встретил человек, на руке у которого действительно были следы мелких зубов, сообщает портал «Губерния».

Рыба атаковала горожанина, когда он решил помыть аквариум. По словам пострадавшего, стряхнуть хищницу с руки удалось не сразу. На кисти осталась рваная рана.

Скорую помощь пострадавший вызвал позже, когда пришел на работу, — он охраняет здание рядом с торговым центром «Дом быта». Мужчина подумал, что тропическая разбойница может его чем-то заразить.

Медики обработали рану перекисью водорода и наложили на нее септическую повязку. Врач объяснила, что пираньи опасны для человека, только если нападают группами, а одна особь большого вреда не причинит. После этого медбригада попросила пациента показать обидчицу, но сделать этого мужчина не смог, объяснив, что аквариум с хищной рыбой находится в другом месте.