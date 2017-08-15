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08:30 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области при транспортировке почты пропал мешок с деньгами

В нем находилось 37 тысяч рублей. Деньги везли из Москаленок в Исилькуль в почтовом автомобиле.

Загадочное исчезновение денег, отправленных «Почтой России» из одного района Омской области в другой. В пути пропал мешок с наличными, в котором находилось 37 тысяч рублей.

О странном исчезновении груза вчера, 14 августа 2017 года, заявила представитель почтового отделения Москаленского района.

Женщина рассказала, что в этот день почтальон вместе с водителем погрузила в автомобиль коробки с посылками, а также собранную отделением корреспонденцию и мешок с деньгами.
Груз должны были отвезти в Исилькуль. Однако там при разгрузке вдруг не обнаружили мешок с наличными, в котором находилось 37 тысяч рублей.

Когда и при каких обстоятельствах пропали деньги — пока не известно, обстоятельства выясняет полиция.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области, по делу проводится проверка. Известно, что на курьера почты никто не нападал, никаких инцидентов криминального характера по дороге не было. Судя по всему, речь идет о банальной краже.

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