В Омской области при транспортировке почты пропал мешок с деньгами

Загадочное исчезновение денег, отправленных «Почтой России» из одного района Омской области в другой. В пути пропал мешок с наличными, в котором находилось 37 тысяч рублей.

О странном исчезновении груза вчера, 14 августа 2017 года, заявила представитель почтового отделения Москаленского района.

Женщина рассказала, что в этот день почтальон вместе с водителем погрузила в автомобиль коробки с посылками, а также собранную отделением корреспонденцию и мешок с деньгами.

Груз должны были отвезти в Исилькуль. Однако там при разгрузке вдруг не обнаружили мешок с наличными, в котором находилось 37 тысяч рублей.

Когда и при каких обстоятельствах пропали деньги — пока не известно, обстоятельства выясняет полиция.