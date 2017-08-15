Полиция Гурьевска объявила в розыск 16-летнюю девушку, пропавшую пять дней назад

Алина Шевнина вышла из дома в пятницу около 15:00. До сих пор её местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 16−17 лет, рост 164 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы ниже плеч, выбритые в районе левого уха, серо-зеленые глаза. Особые приметы: слева на голове есть родинка коричневого цвета диаметром около 1 см.