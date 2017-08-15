Полиция Гурьевска объявила в розыск 16-летнюю девушку, пропавшую пять дней назад
В Гурьевском районе отдел полиции объявил в розыск 16-летнюю жительницу пос. Большое Исаково, которая пропала 11 августа. Об этом сообщает
В Гурьевском районе отдел полиции объявил в розыск 16-летнюю жительницу пос. Большое Исаково, которая пропала 11 августа. Об этом сообщает
Алина Шевнина вышла из дома в пятницу около 15:00. До сих пор её местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 16−17 лет, рост 164 см, худощавое телосложение,
«Гражданам, располагающим информацией о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (401−51) 3−07−69, 8 (4012) 552−604, 02 или 102», — говорится в сообщении