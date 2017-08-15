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08:49 (мск), источник: СуперОмск

В Омске из окна 7 этажа выпал рецидивист

Вчера, 14 августа, жители одного из домов на улице Краснопресненской под окнами обнаружили тело молодого омича.

Мужчину удалось доставить в БСМП-1, где он от полученных травм и скончался.

Установлено, что мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи, выпал из своего окна на 7 этаже. Омский Следком помимо несчастного случая рассматривает версию и о самоубийстве.

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