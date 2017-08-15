В Омске из окна 7 этажа выпал рецидивист

Мужчину удалось доставить в БСМП-1, где он от полученных травм и скончался.

Установлено, что мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи, выпал из своего окна на 7 этаже. Омский Следком помимо несчастного случая рассматривает версию и о самоубийстве.