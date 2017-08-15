В Омске из окна 7 этажа выпал рецидивист
Вчера, 14 августа, жители одного из домов на улице Краснопресненской под окнами обнаружили тело молодого омича.
Вчера, 14 августа, жители одного из домов на улице Краснопресненской под окнами обнаружили тело молодого омича.
Мужчину удалось доставить в БСМП-1, где он от полученных травм и скончался.
Установлено, что мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи, выпал из своего окна на 7 этаже. Омский Следком помимо несчастного случая рассматривает версию и о самоубийстве.