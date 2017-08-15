Врач назвала возможные причины массового отравления людей на свадьбе
Глава Центра общественного здоровья Кишинева Луминица Сувейкэ рассказала о возможных причинах массового отравления людей на свадьбе в Кишиневе.
Глава Центра общественного здоровья Кишинева Луминица Сувейкэ рассказала о возможных причинах массового отравления людей на свадьбе в Кишиневе.
КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Глава Центра общественного здоровья Кишинева Луминица Сувейкэ рассказала Sputnik подробности происшествия на свадьбе, когда в одном из ресторанов в коммуне Грэтиешты массово отравились гости.
Она отметила, что в ресторане, где отдыхали пострадавшие граждане, найдено много нарушений.
«Не соблюдался технологический процесс приготовления пищи, то есть перемешивалась готовая и сырая еда. Были грязные столы и многое другое», — заявила Сувейкэ.
Собеседница подчеркнула, что на данный момент принято решение о приостановке деятельности ресторана и проходят проверки.
По словам Сувейкэ, в меню на свадьбе было 16 блюд, а на экспертизу удалось взять пробы восьми из них.
Врач уточнила, что пока неизвестна точная причина отравления, но она не исключает и фактор жары.
На многих праздниках еда стоит на столах по несколько часов и может испортиться, что спровоцирует пищевое отравление.
«Часто люди забирают еду со свадеб и везут ее десятки километров домой. Затем они эти блюда едят, что приводит к отравлению. Таких случаев очень много», — добавила Сувейкэ.
Результаты экспертизы блюд со свадьбы будут известны примерно через неделю. Всего, по последним данным, госпитализировали 23 человек, в том числе четырех детей.