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09:03 (мск), источник: Uralpress.ru

Участник ДТП в Миассе умер в реанимации

Водитель иномарки, в минувшие выходные столкнувшийся с «ВАЗом» на Тургоякском Шоссе в Миассе (Челябинская область), скончался в больнице.

Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», ДТП произошло 12 августа возле троллейбусного депо, с участием ВАЗ-2114 и Ford Fusion. От сильного удара «Форд» завалился на бок. Водители и пассажиры обеих машин были госпитализированы.

Мужчина, находившийся за рулем иномарки, впоследствии умер от полученных травм в реанимации. Об этом пишут пользователи сети Интернет, среди которых свидетели происшествия. Информацию также подтверждают официальные СМИ Миасса.

В то же время, по данным поисково-спасательной службы региона, после столкновения водитель «Форда» сам смог выбраться наружу через разбитое лобовое стекло. Тогда как других фигурантов ДТП извлекали «на божий свет» спасатели.

Это подтверждают и очевидцы. «Парень из Форда сам ходил после аварии. Похоже, врачи сразу не диагностировали у него внутренние повреждения», — предполагает интернет-пользователь.

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