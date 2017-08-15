Участник ДТП в Миассе умер в реанимации

Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», ДТП произошло 12 августа возле троллейбусного депо, с участием ВАЗ-2114 и Ford Fusion. От сильного удара «Форд» завалился на бок. Водители и пассажиры обеих машин были госпитализированы.

Мужчина, находившийся за рулем иномарки, впоследствии умер от полученных травм в реанимации. Об этом пишут пользователи сети Интернет, среди которых свидетели происшествия. Информацию также подтверждают официальные СМИ Миасса.

В то же время, по данным поисково-спасательной службы региона, после столкновения водитель «Форда» сам смог выбраться наружу через разбитое лобовое стекло. Тогда как других фигурантов ДТП извлекали «на божий свет» спасатели.