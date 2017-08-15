Участник ДТП в Миассе умер в реанимации
Водитель иномарки, в минувшие выходные столкнувшийся с «ВАЗом» на Тургоякском Шоссе в Миассе (Челябинская область), скончался в больнице.
Водитель иномарки, в минувшие выходные столкнувшийся с «ВАЗом» на Тургоякском Шоссе в Миассе (Челябинская область), скончался в больнице.
Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», ДТП произошло 12 августа возле троллейбусного депо, с участием ВАЗ-2114 и Ford Fusion. От сильного удара «Форд» завалился на бок. Водители и пассажиры обеих машин были госпитализированы.
Мужчина, находившийся за рулем иномарки, впоследствии умер от полученных травм в реанимации. Об этом пишут пользователи сети Интернет, среди которых свидетели происшествия. Информацию также подтверждают официальные СМИ Миасса.
В то же время, по данным
Это подтверждают и очевидцы. «Парень из Форда сам ходил после аварии. Похоже, врачи сразу не диагностировали у него внутренние повреждения», — предполагает