Южноуральский жених погиб от взрыва фейерверка

«Инцидент произошел 13 августа. Молодой человек неправильно использовал снаряд фейерверка. Сейчас проводится проверка. Если подтвердится наша версия о том, что трагедия произошла по вине погибшего, в возбуждении уголовного дела будет отказано», — сообщил «Уралинформбюро» официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.