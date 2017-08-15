В Уфе выясняют причину массового мора рыбы

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Вчера, 14 августа, в Уфе местные жители сообщили о массовой гибели рыбы в сипайловском озере. На берегу водоема находится пивоваренный завод, из-за которого, как считают рыбаки, и произошел мор рыбы. Жители Сипайлово рассказали о происшествии корреспондентам телеканала ГТРК «Башкортостан».

По словам рыбаков, недавно со стороны пивзавода в озеро стекала бурая жидкость, а в пятницу начала всплывать рыба. Это косвенно подтверждают и на самом предприятии. Однако свою вину в гибели рыбы на пивзаводе отрицают.

Озеро, на берегу которого стоит пивзавод во время половодья сообщается с рекой, но сейчас риск попадания отравившего воду вещества маловероятен.