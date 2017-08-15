В Уфе выясняют причину массового мора рыбы
Пивзавод свою вину отрицает, прокуратура начала проверку.
Пивзавод свою вину отрицает, прокуратура начала проверку.
Вчера, 14 августа, в Уфе местные жители сообщили о массовой гибели рыбы в сипайловском озере. На берегу водоема находится пивоваренный завод,
По словам рыбаков, недавно со стороны пивзавода в озеро стекала бурая жидкость, а в пятницу начала всплывать рыба. Это косвенно подтверждают и на самом предприятии. Однако свою вину в гибели рыбы на пивзаводе отрицают.
Озеро, на берегу которого стоит пивзавод во время половодья сообщается с рекой, но сейчас риск попадания отравившего воду вещества маловероятен.
Природоохранная прокуратура и экологи уже начали проверку.