Красноярец, избитый в полиции, позднее скончался

Мужчина, избитый в отделе полиции в июне, позднее скончался, уточнили в СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Ранее стало известно, что красноярца, задержанного 4 июня по подозрению в краже, избил полицейский. Подозреваемый находился в общественном месте пьяным, неопрятным. В отделе полиции мужчина подошёл к дактилоскопической системе и стал произвольно нажимать кнопки. Дежурный неоднократно ударил его головой о технику, повалил на пол и продолжил избивать.

«Тем самым полицейский совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов гражданина, а также охраняемых законом интересов общества или государства, совершенные с применением насилия», — говорится в сообщении ведомства.

Позже 40-летний мужчина умер. Однако связь между избиением и смертью задержанного не установлена. Причиной могло послужить алкогольное опьянение или переохлаждение.