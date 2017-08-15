Красноярец, избитый в полиции, позднее скончался
Связь между побоями и смертью задержанного не установлена, утверждают в СК.
Связь между побоями и смертью задержанного не установлена, утверждают в СК.
Мужчина, избитый в отделе полиции в июне, позднее скончался, уточнили в СУ СК РФ по Красноярскому краю.
Ранее стало известно, что красноярца, задержанного 4 июня по подозрению в краже, избил полицейский. Подозреваемый находился в общественном месте пьяным, неопрятным. В отделе полиции мужчина подошёл к дактилоскопической системе и стал произвольно нажимать кнопки. Дежурный неоднократно ударил его головой о технику, повалил на пол и продолжил избивать.
«Тем самым полицейский совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов гражданина, а также охраняемых законом интересов общества или государства, совершенные с применением насилия», — говорится в сообщении ведомства.
Позже 40-летний мужчина умер. Однако связь между избиением и смертью задержанного не установлена. Причиной могло послужить алкогольное опьянение или переохлаждение.
Полицейского будут судить по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»), дежурному отдела грозит до 10 лет лишения свободы.