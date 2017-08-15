Более 60 мест сброса сточных вод в Темерник выявлено в Ростове

Согласно информации из официальных источников, на данный момент в границах города выявлено 25 мест сброса хозяйственно-бытовых вод, 11 — грунтовых вод с превышением концентрации загрязняющих веществ, 28 — ливневых вод.

Также обнаружено 33 свалочных очага в прибрежной зоне. Выявлены случаи размещения в береговой зоне размываемых грунтов.

Информация о нарушениях направлена для принятия мер в администрации соответствующих районов Ростова.

Напомним, в июне 2017 года донской губернатор Василий Голубев поручил минприроды Ростовской области провести инвентаризацию всех несанкционированных сбросов в Темерник. Работы должны быть завершены до конца года.