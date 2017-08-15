Росавтодор: Разрушения дорог в Приморье масштабные
Федеральное дорожное агентство оценивает ущерба.
Федеральное дорожное агентство оценивает ущерба.
Владивосток, 15 августа, PrimaMedia.
Представители Федерального дорожного агентства совместно с коллегами из Приморья начали оценку дорогам в подтопленных муниципалитетах края, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой
Как сообщили представители Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России, на оценку ущерба уйдет до трех дней.
«Разрушения дорог очень масштабные, работаем поэтому вместе с приморскими специалистами», — подчеркнул начальник отдела дорожных сооружений Константин Ермишко.
По предварительным оценкам краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья, было разрушено и повреждено около 150 километров дорог, более 90 тысяч кубометров земляного полотна, около 10 мостовых сооружений и водопропускных труб.