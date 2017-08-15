Росавтодор: Разрушения дорог в Приморье масштабные

Представители Федерального дорожного агентства совместно с коллегами из Приморья начали оценку дорогам в подтопленных муниципалитетах края, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой пресс-службу администрации Приморья. По информации краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства, в настоящее время комиссии по определению объемов разрушений и оценке ущерба работают сразу на трех участках в Приморье — по направлениям Вольно-Надеждинское-Хасан, Уссурийск-Михайловка и Пограничный-Ханкайский район.