Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Летние диеты: а стоит ли начинать
Путин потребовал письменных объяснений от Ждановой
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнесВладимир Путин поручил навести порядок в ритуальном бизнесе. А именно - повысить качество оказываемых услуг и их доступность.
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Лера Кудрявцева поделилась редким фото семьи - СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
10Землетрясение на юго-западе Китая
11:50 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Росавтодор: Разрушения дорог в Приморье масштабные

Федеральное дорожное агентство оценивает ущерба.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Владивосток, 15 августа, PrimaMedia.

Представители Федерального дорожного агентства совместно с коллегами из Приморья начали оценку дорогам в подтопленных муниципалитетах края, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой пресс-службу администрации Приморья. По информации краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства, в настоящее время комиссии по определению объемов разрушений и оценке ущерба работают сразу на трех участках в Приморье — по направлениям Вольно-Надеждинское-Хасан, Уссурийск-Михайловка и Пограничный-Ханкайский район.

Как сообщили представители Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России, на оценку ущерба уйдет до трех дней.

«Разрушения дорог очень масштабные, работаем поэтому вместе с приморскими специалистами», — подчеркнул начальник отдела дорожных сооружений Константин Ермишко.

По предварительным оценкам краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья, было разрушено и повреждено около 150 километров дорог, более 90 тысяч кубометров земляного полотна, около 10 мостовых сооружений и водопропускных труб.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Красота в деталях: завораживающая макросъемка цветов
Испытано на себе: как проводят обследование в тайском госпитале Bumrungrad
Лондон предложит ЕС временный таможенный союз
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ (видео)
Спасатели приостановили поиски четырех шахтеров на руднике «Мир»
Источник: расследование крушения Ту-154 в Сочи продлено
Регионы России вышли из экономической депрессии
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
Адвокат Учителя пригрозил Поклонской отстранением от должности
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске В Москве начались съемки «слепых прослушиваний» в шестой сезон популярного музыкального проекта
Недвижимость
Как правильно хранить вещи в квартире
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь