Последствия утечки топлива из цистерны грузового поезда ликвидируют в Екатеринбурге

Сотрудники Свердловской железной дороги (СвЖД) обнаружили утечку при осмотре состава на станции Екатеринбург-Сортировочный.

«Угрозы для населения и окружающей среды нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте дежурят сотрудники МЧС.

Как пояснили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе СвЖД, в настоящее время железнодорожники «отцепляют пострадавший вагон и перегоняют на другой путь».