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09:56 (мск), источник: Интерфакс

Последствия утечки топлива из цистерны грузового поезда ликвидируют в Екатеринбурге

Екатеринбург. 15 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Утечка бензина из цистерны грузового поезда произошла во вторник на железнодорожной станции в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Сотрудники Свердловской железной дороги (СвЖД) обнаружили утечку при осмотре состава на станции Екатеринбург-Сортировочный.

«Угрозы для населения и окружающей среды нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте дежурят сотрудники МЧС.

Как пояснили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе СвЖД, в настоящее время железнодорожники «отцепляют пострадавший вагон и перегоняют на другой путь».

«На движение пассажирских поездов это не влияет — станция очень большая, путей много, пассажирские поезда идут по отдельной ветке», — добавили в пресс-службе.

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