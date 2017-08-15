Последствия утечки топлива из цистерны грузового поезда ликвидируют в Екатеринбурге
Екатеринбург. 15 августа.
Екатеринбург. 15 августа.
Сотрудники Свердловской железной дороги (СвЖД) обнаружили утечку при осмотре состава на станции
«Угрозы для населения и окружающей среды нет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте дежурят сотрудники МЧС.
Как пояснили агентству «Интерфакс-Урал» в
«На движение пассажирских поездов это не влияет — станция очень большая, путей много, пассажирские поезда идут по отдельной ветке», — добавили в