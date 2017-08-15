Российский психолог задержан в Минске по подозрению в торговле людьми
Автор многочисленных тренингов Михаил Козлов известен своим участием в шоу «Дом-2» в качестве психолога.
Автор многочисленных тренингов Михаил Козлов известен своим участием в шоу «Дом-2» в качестве психолога.
МИНСК, 15 авг — Sputnik. Автора тренингов личностного роста Михаила Козлова задержали в Минске по подозрению в торговле людьми, сообщил портал Onliner со ссылкой на представителя команды психолога.
Правоохранительные органы пока не комментируют сообщение о задержании российского гражданина.
По информации портала, Козлов был задержан прямо в ходе тренинга, который проходил в здании по улице Воронянского в белорусской столице, сотрудниками правоохранительных органов. На тренинге в тот момент находились 33 человека.
Михаил Козлов — российский психолог, ведущий тренингов личностного роста и нескольких
Желающим записаться на трехдневные тренинги он предлагал посетить бесплатное пробное занятие. Во время занятия Козлов убеждал заплатить двести долларов за трехдневный тренинг. На сайтах с отзывами о тренингах отдельные посетители жаловались на жесткость методик Козлова и отговаривали потенциальных клиентов приходить на тренинги, чтобы «не искалечить себе психику».
В Минске тренинги Козлова проходили в ДК Железнодорожников, в Доме Москвы и собирали до нескольких сотен человек на пробных бесплатных занятиях.