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10:06 (мск), источник: Sputnik.by

Российский психолог задержан в Минске по подозрению в торговле людьми

Автор многочисленных тренингов Михаил Козлов известен своим участием в шоу «Дом-2» в качестве психолога.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Автора тренингов личностного роста Михаила Козлова задержали в Минске по подозрению в торговле людьми, сообщил портал Onliner со ссылкой на представителя команды психолога.

Правоохранительные органы пока не комментируют сообщение о задержании российского гражданина.

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По информации портала, Козлов был задержан прямо в ходе тренинга, который проходил в здании по улице Воронянского в белорусской столице, сотрудниками правоохранительных органов. На тренинге в тот момент находились 33 человека.

Михаил Козлов — российский психолог, ведущий тренингов личностного роста и нескольких реалити-шоу. Стал известен массовому зрителю после участия в телепроекте «Дом-2». Козлов неоднократно бывал в Минске с тренингами «Пробуждение» и «Proвокация роста».

Желающим записаться на трехдневные тренинги он предлагал посетить бесплатное пробное занятие. Во время занятия Козлов убеждал заплатить двести долларов за трехдневный тренинг. На сайтах с отзывами о тренингах отдельные посетители жаловались на жесткость методик Козлова и отговаривали потенциальных клиентов приходить на тренинги, чтобы «не искалечить себе психику».

В Минске тренинги Козлова проходили в ДК Железнодорожников, в Доме Москвы и собирали до нескольких сотен человек на пробных бесплатных занятиях.

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