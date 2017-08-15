Челябинка заработала 2,5 миллиона на продаже фиктивных юрлиц

Как рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе областной прокуратуры, женщину обвиняют в незаконном создании юридического лиц Следствие считает, что, когда челябинка работала юристом, она придумала нелегальную бизнес-идею. Женщина арендовала офисные помещения, в которых принимала граждан, которые приходили по газетным объявлениям «о работе». Пришедшим она предлагала за тысячу рублей создать на их имя юрлица: снимала копии паспортов и подготавливала документы. Готовые пакеты обвиняемая продавала по 50 тысяч рублей неустановленным лицам.