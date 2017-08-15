Челябинка заработала 2,5 миллиона на продаже фиктивных юрлиц
ЧЕЛЯБИНСК, 15 августа, ФедералПресс. В Челябинске будут судить местную жительницу, зарегистрировавшую и продавшую 51 фиктивную фирму.
ЧЕЛЯБИНСК, 15 августа, ФедералПресс. В Челябинске будут судить местную жительницу, зарегистрировавшую и продавшую 51 фиктивную фирму.
Как рассказали «ФедералПресс» в
Таким образом женщина заработала более 2,5 млн рублей. Вину свою она признала полностью, поэтому дело рассматривать буду в особом порядке.
По статье, которой вменяют челябинке, ей грозит от 100 до 300 тысяч рублей штрафа или же лишение свободы до трех лет.
«ФедералПресс» напоминает, что пара предприимчивых тагильчан с помощью фальшивых компаний обналичила 133,3 миллиона.