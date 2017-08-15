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10:12 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Челябинка заработала 2,5 миллиона на продаже фиктивных юрлиц

ЧЕЛЯБИНСК, 15 августа, ФедералПресс. В Челябинске будут судить местную жительницу, зарегистрировавшую и продавшую 51 фиктивную фирму.

Как рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе областной прокуратуры, женщину обвиняют в незаконном создании юридического лиц Следствие считает, что, когда челябинка работала юристом, она придумала нелегальную бизнес-идею. Женщина арендовала офисные помещения, в которых принимала граждан, которые приходили по газетным объявлениям «о работе». Пришедшим она предлагала за тысячу рублей создать на их имя юрлица: снимала копии паспортов и подготавливала документы. Готовые пакеты обвиняемая продавала по 50 тысяч рублей неустановленным лицам.

Таким образом женщина заработала более 2,5 млн рублей. Вину свою она признала полностью, поэтому дело рассматривать буду в особом порядке.

По статье, которой вменяют челябинке, ей грозит от 100 до 300 тысяч рублей штрафа или же лишение свободы до трех лет.

«ФедералПресс» напоминает, что пара предприимчивых тагильчан с помощью фальшивых компаний обналичила 133,3 миллиона.

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