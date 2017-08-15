В Прикамье мотоциклист разбился насмерть
Упав в реку.
Упав в реку.
Днем 14 августа 2017 года 36-летний житель Прикамья погиб в ДТП на дороге Нововознесенск — Наберухи (Очерский район).
Управляя мотоциклом Иж-П5 без государственных номеров, мужчина съехал с дороги на обочину. После чего вместе с «железным конем» упал в реку Пихтовка.
В результате ДТП мотоциклист получил смертельную травму.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили «Уралинформбюро» в