В Прикамье мотоциклист разбился насмерть

Днем 14 августа 2017 года 36-летний житель Прикамья погиб в ДТП на дороге Нововознесенск — Наберухи (Очерский район).

Управляя мотоциклом Иж-П5 без государственных номеров, мужчина съехал с дороги на обочину. После чего вместе с «железным конем» упал в реку Пихтовка.

В результате ДТП мотоциклист получил смертельную травму.