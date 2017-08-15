В Башкирии пропала 14-летняя Ляйсан Камалетдинова
Девушка ушла из дома вчера утром и пропала.
Девушка ушла из дома вчера утром и пропала.
Родственники разыскивают 14-летнюю Ляйсан Камалетдинову, которая ушла из дома утром 14 августа и до сих пор не вернулась. Девушка проживает в поселке Буйда Учалинского района Башкирии.
Приметы пропавшей: на вид 14 лет, рост 170 см, славянской внешности, носит очки, волосы светлые прямые ниже лопаток, худощавого телосложения, справа на шее родимое пятно.
В день пропажи девушка была одета в сетчатую
Всех, кто видел Ляйсан просят позвонить по телефону 112.