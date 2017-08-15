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10:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии пропала 14-летняя Ляйсан Камалетдинова

Девушка ушла из дома вчера утром и пропала.

Источник: Комсомольская правда

Родственники разыскивают 14-летнюю Ляйсан Камалетдинову, которая ушла из дома утром 14 августа и до сих пор не вернулась. Девушка проживает в поселке Буйда Учалинского района Башкирии.

Приметы пропавшей: на вид 14 лет, рост 170 см, славянской внешности, носит очки, волосы светлые прямые ниже лопаток, худощавого телосложения, справа на шее родимое пятно.

В день пропажи девушка была одета в сетчатую светло-серую шапку, куртку розового цвета без надписи, на ногах синие легенсы, белые кроссовки, при себе имела красную сумку с надписью «книжный клуб».

Всех, кто видел Ляйсан просят позвонить по телефону 112.

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