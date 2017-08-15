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10:09 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани задержали экс-ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ по РТ задержали бывшего ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова 14 августа, об этом стало известно корреспонденту «АиФ-Казань» из личного источника.

15 августа в Вахитовском суде Герману Дьяконову изберут меру пресечения. Во время заседания также станет известно, в чем подозревают экс-главу вуза.

Сотрудники университета признались, что новость о задержании бывшего ректора стала для всех неожиданностью.

Напомним, Герман Дьяконов возглавлял КНИТУ-КХТИ с 2007 года. В июне 2017 года на посту его сменил Сергей Юшко.

Ранее по подозрению в мошенничестве задержали ассистента кафедры инноватики химической технологии ФГБОУ ВПО «КНИТУ» Игоря Дубовика и экс-проректора КНИТУ-КХТИ Александра Кочнева.

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