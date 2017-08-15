В Казани задержали экс-ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова

15 августа в Вахитовском суде Герману Дьяконову изберут меру пресечения. Во время заседания также станет известно, в чем подозревают экс-главу вуза.

Сотрудники университета признались, что новость о задержании бывшего ректора стала для всех неожиданностью.

Напомним, Герман Дьяконов возглавлял КНИТУ-КХТИ с 2007 года. В июне 2017 года на посту его сменил Сергей Юшко.