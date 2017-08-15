В Казани задержали экс-ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова
Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ по РТ задержали бывшего ректора
Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ по РТ задержали бывшего ректора
15 августа в Вахитовском суде Герману Дьяконову изберут меру пресечения. Во время заседания также станет известно, в чем подозревают
Сотрудники университета признались, что новость о задержании бывшего ректора стала для всех неожиданностью.
Напомним, Герман Дьяконов возглавлял
Ранее по подозрению в мошенничестве задержали ассистента кафедры инноватики химической технологии ФГБОУ ВПО «КНИТУ» Игоря Дубовика и