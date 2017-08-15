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09:55 (мск), источник: НИА Самара

В районе ТЦ «Мега» Chevrolet Niva сбила мотоциклиста


Пострадавший получил переломы.

В понедельник вечером в районе ТЦ «Мега» столкнулись мотоцикл Honda и автомобиль Chevrolet Niva. По словам очевидцев, в аварии виноват водитель легковушки. Он развернулся в неположенном месте, через сплошную линию. Из-за этого мотоциклист влетел в машину.

— Мотоциклист пытался совершить маневр, но в итоге все равно столкнулся с машиной. В результате он пролетел 40 метров. Скорую ждали 20 минут, — рассказывают свидетели происшествия.

Очевидцы также добавляют, что пострадавший жив, но его отправили в больницу с переломами обеих ног, пишет 63.ру.

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