В районе ТЦ «Мега» Chevrolet Niva сбила мотоциклиста
Пострадавший получил переломы.
Пострадавший получил переломы.
В понедельник вечером в районе ТЦ «Мега» столкнулись мотоцикл Honda и автомобиль Chevrolet Niva. По словам очевидцев, в аварии виноват водитель легковушки. Он развернулся в неположенном месте, через сплошную линию.
— Мотоциклист пытался совершить маневр, но в итоге все равно столкнулся с машиной. В результате он пролетел 40 метров. Скорую ждали 20 минут, — рассказывают свидетели происшествия.
Очевидцы также добавляют, что пострадавший жив, но его отправили в больницу с переломами обеих ног, пишет 63.ру.