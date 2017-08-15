СКР прекратил уголовное дело начальника метрополитена Петербурга

Как сообщил 15 августа «Фонтанке» адвокат Владимир Львов, уголовное дело в отношении его клиента было прекращено за отсутствием состава преступления.

«После решений арбитражных судов следствие, наверное, не могло прийти к иному мнению», — объяснил защитник.

Уведомление СКР о прекращении дела состоялось 4 августа при экзотических обстоятельствах. Следователь Пальцев вызвал Львова и при личной встрече уведомил адвоката о направлении по почте постановления о прекращении уголовного дела Гарюгина.

«Само постановление я еще не видел, мне информация известна только со слов следователя», — добавил представитель Гарюгина.

Этим постановлением начальник метро также получает право на реабилитацию и имущественные сделки со своей недвижимостью на сумму более 30 млн рублей, арестованной в качестве обеспечительной меры.

Уголовное дело по статье 201 УК «Злоупотребление полномочий» в отношении Гарюгина возникло после проверки Контрольно-счетной палатой (КСП) строительство вестибюля и «Адмиралтейской», и ее надстройки — бизнес- центра. Следствие подозревало, что глава метрополитена мог переложить финансовое бремя, более 450 млн рублей, с владельца надстройки (инвестора) на бюджет.

Арбитражные суды последовательно признавали правоту метрополитена, а Смольный отказался признавать себя потерпевшим. Обвинение Владимиру Гарюгину так и не предъявлялось.