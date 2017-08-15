Кызылординец погиб в ДТП с устроившими гонку «Мерседесами»

Родственники погибшего в ДТП обвинили «скорую» в его смерти из-за неоперативности, передает NUR.KZ.

ДТП произошло в Кызылорде на пересечении улиц Коркыт ата и Усербаева. В результате по дороге в больницу скончался 43-летний мужчина, еще трое получили травмы.

«Я ехал по улице Коркыт ата. Впереди меня ехали два Мерседеса. Они устроили между собой гонки. Так как асфальт новый и отремонтированный, молодые люди ехали на большой скорости. Один из них врезался в такси, который хотел повернуть в главную дорогу. Все это было зафиксировано на мой видеорегистратор. Но после того, как я отдал его полиции, видео исчезло», — говорит свидетель происшествия, Абылайхан Оспанов.

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Сейчас семья погибшего Кайрата Сейиткасымова в трауре. У него остались жена и четверо детей, самому маленькому 7 лет. Они до сих не верят в случившееся.

«Кайрата можно было спасти. “Скорая” приехала через 25 минут после вызова. Еще стояла на месте аварии 45 минут. Все это мы снимали на видео. Мы буквально умоляли его отвезти в больницу. Но они ждали другую бригаду. Если медработники работали бы оперативно, мой муж был бы жив. Хотя бы мы смогли бы с ним попрощаться», — говорит вдова Гульмира Дуйсенбаева.

Младший сын не спит по ночам, говорит Гульмира. Он постоянно спрашивает про папу.

Однако администрация областной станции скорой медицинской помощи опровергла все обвинения.

«Наша бригада работала по всем правилам алгоритма по спасению человека. Скорая помощь приехала через пару минут после вызова, так как находилась рядом. Медработники сразу вкололи ему промедол. Оказали первую медицинскую помощь. Наша бригада не стояла там 45 минут. Сразу увезла больного в городскую больницу. Но, к сожалению, по дороге он скончался», — комментирует ситуацию заместитель главного врача областной станции скорой помощи Галия Нурсейитова.