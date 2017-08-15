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10:15 (мск), источник: Интерфакс

ФСБ сообщила о задержании агента СБУ в Крыму

Он пытался повредить линию электропередачи и планировал другие диверсии, заявили в ФСБ.

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU — ФСБ России заявляет о предотвращении совершения в Крыму диверсий на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова и задержании агента Службы безопасности Украины.

«Управлением ФСБ России по республике Крым и Севастополю в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан агент Службы безопасности Украины в Херсонской области, направленный в Крым для осуществления диверсионных актов. 12 августа Геннадий Лемешко задержан сотрудниками органов ФСБ при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак-Новый свет», — сообщили во вторник «Интерфаксу» в ЦОС ФСБ России.

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У задержанного обнаружено и изъято: две тротиловые шашки типа «200» с зажигательной трубкой ЗТП-50, механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом, емкости с горючей смесью, ручная пила (для подпила деревянных опор линии электропередачи) и цифровой фотоаппарат «для документирования диверсионной деятельности и последующего отчета о ней перед кураторами Службы безопасности Украины».

Как сообщается, Лемешко — уроженец Харьковской области, «ранее проходивший службу в так называемой зоне АТО в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей вооруженных сил Украины, 9 августа 2017 года прибыл в Крым, где, в соответствии с заданием СБУ, должен был совершить ряд противоправных действий».

По данным ФСБ России, перед украинским агентом был поставлен ряд задач: «привести в негодное для эксплуатации состояние линию электропередачи Судак — Новый свет в целях прекращения (ограничения) подачи потребителям электроэнергии (обеспечивает электроснабжение Судак и близлежащих населенных пунктов с населением свыше 50 тыс. человек); уничтожить (повредить путем поджога) лесные массивы в районе Судак — Рыбачье — Алушта; создать условия для обвала горных пород с целью перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый свет; поджечь один из объектов коммунального хозяйства в поселке Рыбачье».

Российские спецслужбы ранее неоднократно заявляли о задержании в Крыму украинских диверсантов.

Один из последних случаев произошел в марте этого года. Тогда, как заявили в ФСБ, были предотвращены несколько попыток прорыва на полуостров диверсионно-террористических групп с украинской территории. Был задержан один из организаторов группы — житель Запорожской области, сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Евгений Панов. Он дал признательные показания. Однако родственники украинца заявляли о «выбивании показаний под пытками».

Дедовские методы: СБУ пытается вербовать крымчан
Во время загрузки произошла ошибка.
10 августа© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Метро Метро
А не так давно весь Крым сидел без света, видимо всё же успел где-то нагадить.
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