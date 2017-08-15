ГУВД подтвердило факт задержания российского психолога Козлова

Источник: Reuters

«Данный гражданин задержан, находится в одном из райотделов органов внутренних дел Минска. Поступило заявление о том, что его подозревают в мошенничестве», — сказали Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

Ранее его помощники заявили СМИ, что его подозревают в торговле людьми.

Информация о задержании в Минске автора тренингов личностного роста, гражданина России Козлова появилась во вторник утром со ссылкой на представителя команды психолога.

По словам помощников коуча, задержание Козлова производили оперативники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, он был задержан о время тренинга в Минске.