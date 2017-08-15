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10:19 (мск), источник: Sputnik.by

ГУВД подтвердило факт задержания российского психолога Козлова

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Минская милиция подтвердила информацию о том, что в Беларуси задержан известный российский психолог Михаил Козлов.

Источник: Reuters

«Данный гражданин задержан, находится в одном из райотделов органов внутренних дел Минска. Поступило заявление о том, что его подозревают в мошенничестве», — сказали Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

Ранее его помощники заявили СМИ, что его подозревают в торговле людьми.

Информация о задержании в Минске автора тренингов личностного роста, гражданина России Козлова появилась во вторник утром со ссылкой на представителя команды психолога.

По словам помощников коуча, задержание Козлова производили оперативники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, он был задержан о время тренинга в Минске.

В аудитории, где шел тренинг, присутствовало более 30 человек.

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