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10:48 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Сети появилось видео пожара возле центра Mix-Max

Посетители и работники выставочно-делового центра были эвакуированы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пристройка к зданию выставочно-делового центра MixMax загорелась днём во вторник, 15 августа.

По данным МЧС, пожар начался с возгорания кабеля элетросети. Тушением огня занимаются пожарные, на место ЧП уже прибыли две пожарные машины. Над зданием поднимается густой дым, распространяется запах горелой пластмассы.

Посетители и работники центра эвакуированы силами администрации здания. При этом угрозы распространению огня нет, сообщили в МЧС. Площадь пожара составила около 30 кв. м. Начался пожар в 12:14, а полностью ликвидирован — в 13:07.

Как сообщают очевидцы, в ближайшем к месту пожара районе отключали электричество.

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