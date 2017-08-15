В Сети появилось видео пожара возле центра Mix-Max

По данным МЧС, пожар начался с возгорания кабеля элетросети. Тушением огня занимаются пожарные, на место ЧП уже прибыли две пожарные машины. Над зданием поднимается густой дым, распространяется запах горелой пластмассы.

Посетители и работники центра эвакуированы силами администрации здания. При этом угрозы распространению огня нет, сообщили в МЧС. Площадь пожара составила около 30 кв. м. Начался пожар в 12:14, а полностью ликвидирован — в 13:07.