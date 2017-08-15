В Иркутской области началась проверка после получения фельдшером угроз
ИРКУТСК, 15 авг — РИА Новости. В Иркутской области начата доследственная проверка
ИРКУТСК, 15 авг — РИА Новости. В Иркутской области начата доследственная проверка
«По предварительным данным, 14 августа днем 34-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал пистолетом фельдшеру в здании станции скорой медицинской помощи г. Ангарска. Женщина нажала тревожную кнопку, после чего сотрудниками Росгвардии злоумышленник был задержан. Пистолет для стрельбы оказался не пригоден», — говорится в сообщении.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с нападениями на сотрудников «скорой помощи». В январе глава СК РФ Александр Бастрыкин