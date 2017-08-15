Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Тимошенко: если данные NYT верны, это будет катастрофой для Киева
США теряют союзников из-за России: какие страны не с Америкой
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Сеть обсуждает откровенный снимок Бузовой топлесс
Сеть обсуждает откровенный снимок Бузовой топлесс
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
14День Воздушно-десантных войск—2017
10:40 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Богучарском районе в ДТП пострадали 2 девочки и 32-летняя женщина

На трассе М4 «Дон» столкнулись Ford Escape и Ford Mondeo.

Жительницы Богучарского района — 32-летняя женщина и девочки двух и девяти лет — пострадали при столкновении иномарок Ford Escape и Ford Mondeo в субботу, 12 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил начальник ПСЧ-33 Эдуард Мухопадов во вторник, 15 августа.

Авария случилась в 20:20 на 740 км трассы М4 «Дон». Автомобиль Ford Escape, за рулем которого был 55-летний житель Московской области, столкнулся с Ford Mondeo под управлением 32-летнего богучарца. В ДТП пострадали трое пассажиров Ford Mondeo. По предварительной информации, все они получили закрытые черепно-мозговые травмы. Пострадавших доставили в Богучарскую районную больницу.

На месте аварии работало второе отделение ПСЧ-33 в составе трех человек и одной единицы техники. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Репортаж РИА «Воронеж». Лосево: бизнес на пробках и аккаунт в Твиттере
Лондон предложит ЕС временный таможенный союз
Иран пригрозил выйти из ядерной сделки при расширении санкций
Спасатели приостановили поиски четырех шахтеров на руднике «Мир»
Источник: расследование крушения Ту-154 в Сочи продлено
Регионы России вышли из экономической депрессии
ФСБ сообщила о задержании агента СБУ в Крыму
ЦСКА проведет матч с «Янг Бойз» за выход в групповую стадию ЛЧ
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий «Первый канал» раскрыл главную интригу лета — кто займет место Андрея Малахова
Недвижимость
Как правильно хранить вещи в квартире
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь