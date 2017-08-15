В Богучарском районе в ДТП пострадали 2 девочки и 32-летняя женщина
На трассе М4 «Дон» столкнулись Ford Escape и Ford Mondeo.
На трассе М4 «Дон» столкнулись Ford Escape и Ford Mondeo.
Жительницы Богучарского района — 32-летняя женщина и девочки двух и девяти лет — пострадали при столкновении иномарок Ford Escape и Ford Mondeo в субботу, 12 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил начальник ПСЧ-33 Эдуард Мухопадов во вторник, 15 августа.
Авария случилась в 20:20 на 740 км трассы М4 «Дон». Автомобиль Ford Escape, за рулем которого был 55-летний житель Московской области, столкнулся с Ford Mondeo под управлением 32-летнего богучарца. В ДТП пострадали трое пассажиров Ford Mondeo. По предварительной информации, все они получили закрытые
На месте аварии работало второе отделение ПСЧ-33 в составе трех человек и одной единицы техники. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.