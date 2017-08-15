Три человека пострадали в ДТП на трассе Бор — Городец — Зиняки — Кантаурово в Нижегородской области

Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области, ДТП произошло 14 августа в 17:25 на 2 км трассы Бор — Городец — Зиняки — Кантаурово в Борском районе.

Согласно информации, 40-летний водитель ВАЗа 21074 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем КамАЗ.

В результате ДТП пострадали водитель и два 27-летних пассажира ВАЗа. Все они были доставлены в больницу с разными травмами, а после осмотра врачами отпущены домой.