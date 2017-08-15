Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
Британец победил рак после трансплантации десяти органов
Сигнал от Путина: что оставят Татарстану в конце договора с РФ
США теряют союзников из-за России: какие страны не с Америкой
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнесВладимир Путин поручил навести порядок в ритуальном бизнесе. А именно - повысить качество оказываемых услуг и их доступность.
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Лера Кудрявцева поделилась редким фото семьи - СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
14День Воздушно-десантных войск—2017
10:37 (мск), источник: НТА-Приволжье

Три человека пострадали в ДТП на трассе Бор — Городец — Зиняки — Кантаурово в Нижегородской области

Нижний Новгород. 15 августа. НТА-Приволжье — Три человека пострадали в ДТП на трассе Бор — Городец — Зиняки — Кантаурово в Нижегородской области.

Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области, ДТП произошло 14 августа в 17:25 на 2 км трассы Бор — Городец — Зиняки — Кантаурово в Борском районе.

Согласно информации, 40-летний водитель ВАЗа 21074 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем КамАЗ.

В результате ДТП пострадали водитель и два 27-летних пассажира ВАЗа. Все они были доставлены в больницу с разными травмами, а после осмотра врачами отпущены домой.

Всего в Нижегородской области за минувшие сутки произошло 11 ДТП, в которых погибших не зафиксировано, ранения получили 13 человек. В самом Нижнем Новгороде ДТП зарегистрировано не было.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Лондон предложит ЕС временный таможенный союз
Иран пригрозил выйти из ядерной сделки при расширении санкций
Спасатели приостановили поиски четырех шахтеров на руднике «Мир»
Источник: расследование крушения Ту-154 в Сочи продлено
Регионы России вышли из экономической депрессии
ФСБ сообщила о задержании агента СБУ в Крыму
ЦСКА проведет матч с «Янг Бойз» за выход в групповую стадию ЛЧ
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий «Первый канал» раскрыл главную интригу лета — кто займет место Андрея Малахова
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь