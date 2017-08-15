Для «шейха Халила» запросили 8 лет лишения свободы в Уральске

Источник: Tengrinews

Прокуратура просит назначить восемь лет лишения свободы «шейху Халилу» — Абдухалилу Абдужаббарову по статье «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды», сообщает «Мой город».

Судебные разбирательства проходят в Уральске. В Казахстан Абдужаббарова депортировали из Саудовской Аравии в феврале 2017 года. Как заявил представитель надзорного ведомства, в суде свидетели показали, что они слушали его лекции. По их словам, он называл тех, кто не читает намаз, «кафирами» и призывал не есть мясо животных, зарезанных не мусульманином, так как считает это грехом. Помимо этого, по словам представителя прокуратуры, Абдужаббаров не слушал имамов в мечети и всячески мешал им.

«Даже в мечети Атырауской области подсудимый читал проповеди, на которых говорил о том, что против мазхаба Абу канафи. После чего его последователи переставали слушать имамов», — сказал он.

Также прокурор заявил, что вину Абдужаббарова доказывает экспертиза, которая изучила его аудиолекции. Она показала, что в них есть пропаганда терроризма и призыв к вооруженному джихаду. В свою очередь адвокат подсудимого отметил, что предъявленное обвинение устарело и просит снять с его подзащитного все обвинения и отпустить из-под стражи.