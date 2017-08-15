Приговор вынесли убийцам хабаровского таксиста

Молодые люди, которые прошлой зимой зарезали таксиста в Индустриальном районе Хабаровска, получили по восемь лет лишения свободы. Судили приятелей не только за убийство, но и за разбойное нападение и завладение автомобилем, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.

Одному из фигурантов во время расследования исполнилось 18 лет — он попадет в колонию общего режима. Второй еще не достиг совершеннолетия, поэтому он уедет воспитательное исправительное учреждение.

Напомним, что в ночь на 1 декабря 2016 года двое подростков, которым на тот момент было по 17 лет, решили убить случайного таксиста, чтобы завладеть его машиной и деньгами.

«Сговорившись, они вызвали такси через диспетчерскую службу. По заявке приехал 29-летний мужчина на автомобиле “Тойота Королла”. Злоумышленники попросили водителя заехать на пустырь, расположенный рядом, якобы за аккумулятором. Когда машина приехала на место, то один из подростков стал удерживать водителя, а второй нанес мужчине удар ножом в шею. Автолюбитель вырвался, но один из злоумышленников догнал его и нанес еще несколько ударов в спину. Несмотря на тяжелые ранения, потерпевший смог убежать. Подростки обыскали машину, но кроме сотового телефона ничего не нашли. Они перегнали автомобиль на другой конец пустыря и вернулись домой», — рассказал старший помощник руководителя краевого следственного управления СК по взаимодействию со СМИ Илья Гудков.

Смертельно раненый таксист сумел добраться до дома на Вологодской и достучаться до жильцов, которые вызвали ему скорую помощь. В этот же день мужчина умер в больнице от потери крови.

После этого случая вопросом безопасности шоферов занялись в краевой ассоциации таксомоторных перевозок. В некоторых такси Хабаровска появилось оборудование для защиты водителей от нападения пассажиров.