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10:44 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В тройном ДТП на трассе М5 «Урал» погибла женщина

Еще один человек пострадал.

Вечером 14 августа 2017 года на 1550-м километре федеральной трассы М5 «Урал» (Челябинская область) водитель Lada Kalina протаранил стоящий Hyundai Santa Fe. От удара иномарка продвинулась и врезалась в Opel Insignia.

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, 56-летняя пассажирка отечественной легковушки скончалась на месте. Виновник аварии госпитализирован.

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