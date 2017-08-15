В тройном ДТП на трассе М5 «Урал» погибла женщина
Еще один человек пострадал.
Еще один человек пострадал.
Вечером 14 августа 2017 года на 1550-м километре федеральной трассы М5 «Урал» (Челябинская область) водитель Lada Kalina протаранил стоящий Hyundai Santa Fe. От удара иномарка продвинулась и врезалась в Opel Insignia.
Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, 56-летняя пассажирка отечественной легковушки скончалась на месте. Виновник аварии госпитализирован.