В Каменском районе сельчанин оскорбил и ударил полицейского

Сотрудники Следственного комитета Воронежской области передали в суд уголовное дело в отношении 57-летнего жителя хутора Новиковский. Сельчанина обвиняют в оскорблении полицейских. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил руководитель Острогожского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК России Дмитрий Черных в понедельник, 14 августа.

Полицейские остановили пьяного мужчину на улице в июне 2017 года. Сельчанин ругался матом и отказался проехать в больницу для медицинского освидетельствования. В присутствии посторонних мужчина оскорбил полицейских и ударил одного из них кулаком в лицо.