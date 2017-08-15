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11:38 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Каменском районе сельчанин оскорбил и ударил полицейского

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Сотрудники Следственного комитета Воронежской области передали в суд уголовное дело в отношении 57-летнего жителя хутора Новиковский. Сельчанина обвиняют в оскорблении полицейских. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил руководитель Острогожского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК России Дмитрий Черных в понедельник, 14 августа.

Полицейские остановили пьяного мужчину на улице в июне 2017 года. Сельчанин ругался матом и отказался проехать в больницу для медицинского освидетельствования. В присутствии посторонних мужчина оскорбил полицейских и ударил одного из них кулаком в лицо.

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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