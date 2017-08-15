Продукты сомнительного качества изъяты полицией

28-летний водитель, житель Дубоссарского района, перевозил товар в антисанитарных условиях, а на 300 кг мяса не имел необходимых документов. Водитель признался, что вез товар на продажу в продуктовых магазинах Молдовы. Товар был изъят, а водитель доставлены в отделение полиции для документирования и установления всех обстоятельств нарушения.