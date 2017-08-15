Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
СМИ: вероятность обращения США к России из-за КНДР велика
США теряют союзников из-за России: какие страны не с Америкой
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Лера Кудрявцева поделилась редким фото семьи - СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
10Землетрясение на юго-западе Китая
11:33 (мск), источник: Noi.md

Продукты сомнительного качества изъяты полицией

Полицейские обнаружили автомобиль, перевозивший около 800 кг пищевых продуктов сомнительного качества, отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

28-летний водитель, житель Дубоссарского района, перевозил товар в антисанитарных условиях, а на 300 кг мяса не имел необходимых документов. Водитель признался, что вез товар на продажу в продуктовых магазинах Молдовы. Товар был изъят, а водитель доставлены в отделение полиции для документирования и установления всех обстоятельств нарушения.

В соответствии с законодательством, в случае признания водителя виновным в перевозке товаров без сертификатов их происхождения, ему грозит штраф от 3000 до 4500 леев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Назван самый дорогой факультет в вузах Молдовы
Лондон предложит ЕС временный таможенный союз
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ (видео)
Спасатели приостановили поиски четырех шахтеров на руднике «Мир»
Источник: расследование крушения Ту-154 в Сочи продлено
Регионы России вышли из экономической депрессии
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
Адвокат Учителя пригрозил Поклонской отстранением от должности
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске В Москве начались съемки «слепых прослушиваний» в шестой сезон популярного музыкального проекта
Недвижимость
Как правильно хранить вещи в квартире
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь