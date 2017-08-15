Продукты сомнительного качества изъяты полицией
Полицейские обнаружили автомобиль, перевозивший около 800 кг пищевых продуктов сомнительного качества, отмечает NOI.md.
Полицейские обнаружили автомобиль, перевозивший около 800 кг пищевых продуктов сомнительного качества, отмечает NOI.md.
28-летний водитель, житель Дубоссарского района, перевозил товар в антисанитарных условиях, а на 300 кг мяса не имел необходимых документов. Водитель признался, что вез товар на продажу в продуктовых магазинах Молдовы. Товар был изъят, а водитель доставлены в отделение полиции для документирования и установления всех обстоятельств нарушения.
В соответствии с законодательством, в случае признания водителя виновным в перевозке товаров без сертификатов их происхождения, ему грозит штраф от 3000 до 4500 леев.