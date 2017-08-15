Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Британец победил рак после трансплантации десяти органов
Тимошенко: если данные NYT верны, это будет катастрофой для Киева
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Лера Кудрявцева поделилась редким фото семьи - СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
11Мрамор Микеланджело
12:18 (мск), источник: Newslab.ru

Стали известны причины стрельбы в Водниках

Неизвестные устроили стрельбу на улице Алеши Тимошенкова в минувшие выходные.

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе полиции рассказали о причинах массовой перестрелки на правобережье Красноярска. Напомним, ночью в субботу 12 августа на улице Алеши Тимошенкова неизвестные устроили массовый конфликт со стрельбой.

В полиции сегодня рассказали, что причиной перестрелки стали личные неприязненные отношения участников. Стражи порядка задержали и опросили 14 участников и свидетелей конфликта. В ходе обыска у одного из задержанных обнаружили и изъяли газовый пистолет.

В отношении семи участников конфликта возбуждены административные дела по статье «Хулиганство», им грозит тюремный срок до 5 лет или штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Дети с разрешения родителей играли в мяч на крыше поликлиники
Лондон предложит ЕС временный таможенный союз
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ (видео)
Спасатели приостановили поиски четырех шахтеров на руднике «Мир»
Источник: расследование крушения Ту-154 в Сочи продлено
Адвокат Учителя пригрозил Поклонской отстранением от должности
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
Одна из станций лондонского метро закрыта из-за пожарной тревоги
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске В Москве начались съемки «слепых прослушиваний» в шестой сезон популярного музыкального проекта
Недвижимость
Как правильно хранить вещи в квартире
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь