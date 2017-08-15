Стали известны причины стрельбы в Водниках

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе полиции рассказали о причинах массовой перестрелки на правобережье Красноярска. Напомним, ночью в субботу 12 августа на улице Алеши Тимошенкова неизвестные устроили массовый конфликт со стрельбой.

В полиции сегодня рассказали, что причиной перестрелки стали личные неприязненные отношения участников. Стражи порядка задержали и опросили 14 участников и свидетелей конфликта. В ходе обыска у одного из задержанных обнаружили и изъяли газовый пистолет.