Стали известны причины стрельбы в Водниках
Неизвестные устроили стрельбу на улице Алеши Тимошенкова в минувшие выходные.
Неизвестные устроили стрельбу на улице Алеши Тимошенкова в минувшие выходные.
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В полиции сегодня рассказали, что причиной перестрелки стали личные неприязненные отношения участников. Стражи порядка задержали и опросили 14 участников и свидетелей конфликта. В ходе обыска у одного из задержанных обнаружили и изъяли газовый пистолет.
В отношении семи участников конфликта возбуждены административные дела по статье «Хулиганство», им грозит тюремный срок до 5 лет или штраф от 300 до 500 тысяч рублей.