Житель Зеленодольска угнал катер в Казани, чтобы добраться домой

Источник: Prokazan.ru

Установлено, что происшествие произошло в мае текущего года. Мужчина забрался на территорию клуба и угнал катер стоимостью 1 млн рублей.

— Добравшись на нем до берега Зеленодольска, мужчина бросил катер. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угон», — говорится в сообщении.