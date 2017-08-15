Житель Зеленодольска угнал катер в Казани, чтобы добраться домой
В Казани будут судить жителя Зеленодольска, который угнал катер
В Казани будут судить жителя Зеленодольска, который угнал катер
Установлено, что происшествие произошло в мае текущего года. Мужчина забрался на территорию клуба и угнал катер стоимостью 1 млн рублей.
— Добравшись на нем до берега Зеленодольска, мужчина бросил катер. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угон», — говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в суд, злоумышленнику грозит наказание в виде 5 лет лишения свободы.