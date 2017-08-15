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15:13 (мск), источник: Prokazan.ru

Житель Зеленодольска угнал катер в Казани, чтобы добраться домой

В Казани будут судить жителя Зеленодольска, который угнал катер водо-моторного клуба «Локомотив», чтобы добраться домой. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Источник: Prokazan.ru

Установлено, что происшествие произошло в мае текущего года. Мужчина забрался на территорию клуба и угнал катер стоимостью 1 млн рублей.

 — Добравшись на нем до берега Зеленодольска, мужчина бросил катер. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угон», — говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд, злоумышленнику грозит наказание в виде 5 лет лишения свободы.

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