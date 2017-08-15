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13:31 (мск), источник: ИА Татар-информ

Следком РТ начал проверку после гибели ребенка в Нижнекамске

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Следственный комитет РТ начал проверку после гибели ребенка в Нижнекамске, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 7-летний мальчик, выпал из окна квартиры на 7-м этаже, был доставлен в больницу, где спустя несколько часов скончался.

Как сообщил ИА «Татар-информ» заместитель главврача детской больницы Нижнекамска Камиль Файзрахманов, мальчик жил с родителями и 8-летней сестрой. В момент, когда все случилось, родители были на работе, дети находились дома одни.

По предварительной информации, мальчик играл на подоконнике, в какой-то момент он вылез в окно, чтобы пообщаться с детьми, которые играли во дворе. Ребенок облокотился на растянутую бельевую веревку, которая оборвалась. Мальчик упал вниз.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившейся трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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