Следком РТ начал проверку после гибели ребенка в Нижнекамске

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 7-летний мальчик, выпал из окна квартиры на 7-м этаже, был доставлен в больницу, где спустя несколько часов скончался.

Как сообщил ИА «Татар-информ» заместитель главврача детской больницы Нижнекамска Камиль Файзрахманов, мальчик жил с родителями и 8-летней сестрой. В момент, когда все случилось, родители были на работе, дети находились дома одни.

По предварительной информации, мальчик играл на подоконнике, в какой-то момент он вылез в окно, чтобы пообщаться с детьми, которые играли во дворе. Ребенок облокотился на растянутую бельевую веревку, которая оборвалась. Мальчик упал вниз.