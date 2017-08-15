В Башкирии проводится проверка по факту смерти обвиняемого в убийстве Яны Перчаткиной

По предварительным данным пресс-службы ведомства, 38-летний следственно-арестованный по обвинению в совершении убийства малолетней девочки в Белорецке находился в больнице ФКУ СИЗО-1 на лечении после отравления. Утром 15 августа его обнаружили в кровати без признаков жизни. Следователи и судебно-медицинский эксперт осмотрели тело. Каких-либо видимых телесных повреждений они не обнаружили.

Отмечается, что по уголовному делу в отношении предполагаемого убийцы несовершеннолетней были выполнены все основные следственные действия, проведены экспертные исследования. Ему уже было предъявлено обвинение. В ведомстве напомнили, что после совершения убийства, мужчина пытался покончить с собой, выпив раствор электролита.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти обвиняемого. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в рамках расследуемого уголовного дела», — прокомментировали в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.