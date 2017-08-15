Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
Стоит ли перекусывать сухофруктами?
Как понять, готов ли ребенок к детскому саду? (тест)
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Лера Кудрявцева поделилась редким фото семьи - СМИ
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
«Ошеломляющий и смертоносный»: СМИ Британии об истребителе Су-57
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
11Мрамор Микеланджело
14:46 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии проводится проверка по факту смерти обвиняемого в убийстве Яны Перчаткиной

УФА, 15 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В полицию Башкортостана утром 15 августа 2017 года поступило сообщение, что в одной из палат больницы следственного изолятора обнаружено тело следственно-арестованного. Республиканской Следственный комитет проводит доследственную проверку.

По предварительным данным пресс-службы ведомства, 38-летний следственно-арестованный по обвинению в совершении убийства малолетней девочки в Белорецке находился в больнице ФКУ СИЗО-1 на лечении после отравления. Утром 15 августа его обнаружили в кровати без признаков жизни. Следователи и судебно-медицинский эксперт осмотрели тело. Каких-либо видимых телесных повреждений они не обнаружили.

Отмечается, что по уголовному делу в отношении предполагаемого убийцы несовершеннолетней были выполнены все основные следственные действия, проведены экспертные исследования. Ему уже было предъявлено обвинение. В ведомстве напомнили, что после совершения убийства, мужчина пытался покончить с собой, выпив раствор электролита.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти обвиняемого. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в рамках расследуемого уголовного дела», — прокомментировали в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

Как сообщалось ранее, задержанный по подозрению в убийстве Яны Перчаткиной в зале суда дал признательные показания. Неработающий 38-летний уроженец Белорецкого района признался в изнасиловании и убийстве. Следователи установили предварительную причину гибели ребенка — девочка скончалась от черепно-мозговой травмы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Задержанный в Крыму Лимешко рассказал о подготовке к диверсиям
КБ «Южное»: КНДР могла незаконно скопировать ракетные двигатели
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
Путин рассказал о сокращении расходов на оборону
Авиакомпания Air Berlin запустила процедуру банкротства
Названы самые дешевые направление отдыха на бархатный сезон
В ФСС рассказали, сколько будет получать Малахов в декрете
Спорт
«Ницца» без Балотелли и возвращение Данни на Кипр Рассказываем о самых интересных матчах 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов, которые состоятся во вторник и среду
Авто
BMW из девяностых, о которой мечтали все, продают за 35 000 евро В Швеции выставили на продажу не просто «семёрку» E38 cо знаменитым V12, а версию, подготовленную компанией Alpina
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Как правильно хранить вещи в квартире
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь