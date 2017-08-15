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11:48 (мск), источник: Коммерсантъ

На всей территории Ростовской области сохраняется чрезвычайно высокий уровень пожароопасности

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области, на всей территории региона с 16 по 18 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Спасатели рекомендуют жителям е оставлять на солнце легковоспламеняющиеся жидкости и строительный мусор, который может стать причиной возгорания, а также не выжигать стерню и сухостой. Запрещено разведения костров на природе, вблизи лесных массивов.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», на Дону спасатели выявили семь очагов крупных возгораний на территориях Константиновского, Азовского и Красносулинского районов.

Сейчас в Ростовской области из-за жары установлен особый противопожарный режим и приняты дополнительные меры безопасности. В готовности к реагированию постоянно находятся штатные и нештатные формирования.

В ЮФО из-за аномальной жары более 1 тыс. военнослужащих воинских частей и соединений 49 общевойсковой армии Южного военного округа, входящих в состав объектовых и гарнизонных пожарных команд, находятся в состоянии повышенной готовности.

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