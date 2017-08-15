На всей территории Ростовской области сохраняется чрезвычайно высокий уровень пожароопасности
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Спасатели рекомендуют жителям е оставлять на солнце легковоспламеняющиеся жидкости и строительный мусор, который может стать причиной возгорания, а также не выжигать стерню и сухостой. Запрещено разведения костров на природе, вблизи лесных массивов.
Как ранее сообщал «Ъ-Юг», на Дону спасатели выявили семь очагов крупных возгораний на территориях Константиновского, Азовского и Красносулинского районов.
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