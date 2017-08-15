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11:34 (мск), источник: КрымPress

Москвичка у городской бани Ялты упала в реку Водопадная. Травмировалась серьёзно

ЧП у городской бани Ялты произошло сегодня утром.

О том, что с подпорной стены в реку Водопадная сорвалась девушка, сотрудникам «КРЫМ-СПАС» сообщили очевидцы. Посредством альпинистского снаряжения и носилок специалисты подняли девушку, жительницу г. Москва 1999 г.р., из устья реки на берег. С травмами различной степени тяжести. Девушку передали сотрудникам скорой медицинской помощи, — сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства. Оперативные действия спасателей помогли девушке остаться на этом свете в живых. Инцидент обошёлся без совсем уж трагических последствий.

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