Москвичка у городской бани Ялты упала в реку Водопадная. Травмировалась серьёзно
ЧП у городской бани Ялты произошло сегодня утром.
ЧП у городской бани Ялты произошло сегодня утром.
О том, что с подпорной стены в реку Водопадная сорвалась девушка, сотрудникам «КРЫМ-СПАС» сообщили очевидцы. Посредством альпинистского снаряжения и носилок специалисты подняли девушку, жительницу г. Москва 1999 г.р., из устья реки на берег. С травмами различной степени тяжести. Девушку передали сотрудникам скорой медицинской помощи, — сообщает